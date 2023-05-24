В Україні запустили чат-бот про онкозахворювання легенів

В Україні запустили чат-бот "На повні груди", який допоможе пацієнтам отримати більше інформації про діагностику та лікування раку легень.

Чат-бот у Telegram розробила громадська організація "Ліки-контроль" з допомогою фахівців організації OncoHub та при фінансовій підтримці міжнародного фонду "Відродження".

Чат-бот "На повні груди" складається з двох великих блоків інформації: рак легень та права пацієнтів з онкологією.

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Пацієнти можуть дізнатися про діагностику, стадії захворювання, схеми лікування, а також про препарати та медичні послуги, які надаються за Програмою медичних гарантій, тобто безкоштовно для пацієнта.

Також у чат-боті є покроковий гід з діагностики та протоколи лікування дрібноклітинного та недрібноклітинного раку.

Як розповів на презентації чат-бота торакальний хірург, онколог Національного інституту раку і мережі "Добробут" Юрій Кондрацький, рак легенів – дуже агресивна, однак добре вивчена хвороба.

"Хвороба має величезну кількість опцій для лікування. Головне – вчасно виявити і пролікувати на початкових стадіях, коли йдеться про хірургічне втручання і менш травматичне лікування", – говорить лікар.

За його словами, на жаль, наразі в Україні немає скринінгових програм по раку легенів, а симптоми ця хвороба дає лише на пізніх стадіях.

Майже 80% випадків раку легенів виявляють в Україні на 3-4 ст.

Юрій Кондрацький зазначив, що для діагностики захворювання використовують комп’ютерну томографію з контрастом, бронхоскопію та біопсію.

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"Дуже важлива гістологічна картина. Від того, який у людини тип раку, залежить методика лікування", – говорить Юрій Кондрацький.

Медик також наголошує, що пацієнтам дуже важливо знатися на своїй хворобі.

"Якщо лікар бачить, що пацієнт обізнаний, то він буде більше спілкуватися з ним, відповідати на питання. А якщо пацієнту байдуже, він нічого не знає, то і лікар закриється", – говорить онколог.

Онколог, колишній головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко закликає людей вчасно відвідувати лікаря і не чекати, поки будуть симптоми онкозахворювання, зокрема кровохаркання. Він наголошує, що треба відмовлятися від настанови про те, що у лікарню ходять тільки, коли болить.

"Щороку в Україні виявляють 120 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. Ми маємо розуміти, що рак майже неможливо попередити. Але його можна вчасно діагностувати і лікувати. В Україні відсоток летальних випадків у онкопацієнтів найвищий. І це пов’язано з пізньою діагностикою, виявленням хвороби на пізніх стадіях розвитку", – Андрій Безносенко.

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Як зазначили у ГО "Ліки-контроль", одна з цілей створення чат-бота – це розвіяти певні міфи про рак. Зокрема, страх перед діагнозом і переконання, що онкозахворювання не можна вилікувати без грошей.

"Ми багато говоримо про своєчасну діагностику, профілактичні огляди. І чат-бот "На повні груди" – черговий крок на цьому шляху. Люди зазвичай складно сприймають онкологічні діагнози. Ігнорують лікування чи бояться його починати. І цим лише погіршують ситуацію. Чат-бот допоможе зрозуміти, як буде відбуватися лікування, які етапи чекають на людину, що з майбутньої терапії можна отримати безоплатно. Бот полегшить комунікацію пацієнта і лікаря. І сподіваюся, зніме страхи людини перед хворобою", – розповіла очільниця ГО "Ліки Контроль" Наталія Гуран.

Чат-бот "На повні гурди" допоможуть пацієнтам з раком легень

Співзасновниця громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк також вважає, що інформація про рак і знання прав пацієнтів допомагає хворим вижити.

"Чим більше проінформований пацієнт, тим більше шансів у нього шансів успішно пролікуватися. Люди у соцмережах пишуть, що немає безкоштовного лікування раку, однак ми багато років розповідаємо, як відстоювати права пацієнтів. У цьому дуже сильно допомагають різні інструменти. Зокрема, такі як чат-бот на "Повні груди", – говорить Вікторія Романюк.

За її словами, рак легенів називають "вбивцею № 1 у світі", через те, що його дуже часто виявляють на пізніх стадіях. В Україні таких пацієнтів дуже часто або зовсім не лікують, або застосовують неправильний протокол, що призводить до смерті.

"Часто лікарі не призначають таким пацієнтам молекулярне дослідження, яке визначає мутації. Людину з 4 стадією часто просто відправляють додому помирати. Хоча існує таргетна терапія, яка може зупинити хворобу. Я особисто знаю таких пацієнтів, які на такій стадії захворювання вийшли у ремісію, живуть багато років і працюють", – каже представниця організації.

Експерти також зазначили, що на кількість випадків раку легенів в Україні впливає війна. Зокрема, постійні обстріли та руйнування житла можуть спричинити ріст онкологічних захворювань. Адже будинки зводилися з використанням азбесту, який спричиняє новоутворення і на сьогодні заборонений у будівництві. Під час вибухів відбувається викид цієї речовини у повітря, а люди, які знаходяться поруч опиняються у зоні ризику.

Нагадаємо, наразі в Україні також створені інші електронні сервіси, які допомагають пацієнтам отримувати інформацію щодо лікування різних захворювань.

Наприклад, мобільний додаток "Ліки Контроль", де можна знайти інформацію про зареєстровані в Україні препарати, чат-боти "Спитай Гриця", присвячений отриманню доступних ліків та "Лікуйся" для пацієнток з раком молочної залози.