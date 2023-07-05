На Дніпропетровщині підліток отруївся мухоморами, які купив в інтернеті

11-річний хлопець на Дніпропетровщині замовив в інтернеті гриби – мухомори.

Через годину після вживання нього з'явились ознаки отруєння, повідомляють у Держспоживслужбі.

Як зазначили в установі, хлопець вживав їх у сушеному меленому вигляді.

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У нього виникли галюцинації, з'явилась сухість у роті, блювота, запаморочення.

За медичною допомогою звернулись батьки лише через 3 години після появи перших симптомів.

Підлітка доставили в реанімацію у стані середньої важкості з діагнозом "отруєння дикорослими грибами".

У Держспоживслужбі нагадали, що в Україні щороку фіксують близько 200 випадків отруєння грибами, серед постраждалих є і діти.

На думку фахівців, краще відмовитись від споживання дикорослих грибів, натомість вживати лише штучно вирощені печериці, гливи.

Гриби не рекомендовано вживати дітям, вагітним та жінкам, що годують грудьми, літнім людям, а також людям, що мають захворювання шлунково-кишкового тракту.

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Небезпеку також можуть становити консервовані гриби: при неправильному зберіганні може виникнути збудник ботулізму.

Часте вживання грибів негативно впливає на травну систему, адже в них міститься білок хітин, який не перетравлюється людським організмом.

При появі симптомів отруєння, варто негайно звернутись до лікарів.