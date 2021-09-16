МОЗ проводитиме раптові перевірки шкіл після масового отруєння дітей у Хмельницькому

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме раптові візити для обстеження працівників освітніх закладів на золотистий стафілокок.

Відповідне рішення ухвалили за результатами наради у президента щодо масового отруєння дітей у Хмельницькому, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко у Facebook.

9 вересня масово отруїлися 84 учні молодших класів. Згодом кількість постраждалих зросла до 92 дітей.

Фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України встановили, що спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.

"Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок", – зазначив Віктор Ляшко.

Фото: pressmaster/Depositphotos

За його словами, по всій Україні працюватимуть спеціалізовані протиепідемічні бригади. Вони проводитимуть забір біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу.

Також МОЗ відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров'я та лабораторіях, зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 9 вересня понад 90 школярів масово отруїлися у Хмельницькому.

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