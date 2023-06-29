Морепродукти, шоколад, цитрусові: що можна їсти мамі на ГВ? Розвінчуємо міфи

Харчування матері на грудному вигодовуванні (ГВ) – чи не найрезонансніша тема для обговорення серед новоспечених матерів.

Знайдено відповіді на питання, які завжди цікавлять молодих мам та усіх членів сім’ї після народження маляти:

Чи існує ідеальна дієта на ГВ?

Чи можна породіллі морепродукти або фаст-фуд?

Як впливає їжа на лактацію?

Огірки, томати, часник – можна при ГВ?

Чи варто шукати спеціальне меню для породіллі?

Годування грудьми – не лише особлива мить зв’язку матері та дитини, а й процес отримання немовлятком поживних та необхідних для розвитку речовин.

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Для того, аби розвіяти міфи та допомогти жінкам і їх близьким краще розуміти, що можна їсти після народження дитини, "УП. Життя" звернулись до експертів:

педіатрині та консультантки з грудного вигодовування Ольги Барановської,

акушерки-гінекологині Ірини Лучицької.

Щоб знайти відповіді на ці запитання, також використали інформацію з таких джерел: UNICEF, NCBI, медичних видань Healthline, Mayo Clinic, Oasis Lactation Services та Johns Hopkins Medicine.

Мама годує дитину в київському метро під час ракетної атаки Росії по столиці. Фото: instagram.com/maslovsaslov

Як харчування годуючих мам впливає на якість та кількість молока?

"Зараз більшість новоспечених матерів та їх родичів спокійно реагують на все. Сім’ї підтримують один одного, цікавляться, що можна їсти під час годування грудьми. Важлива спільна робота: жінки, чоловіка, бабусі та всіх близьких.

Приємно, коли чоловік каже до жінки:

– Я ж казав, що тобі це можна", – пригадує свої робочі будні педіатриня Ольга Барановська.

Лікарка вважає, що корисно приходити на консультації з родичами та цікавитись тим, що можна їсти годуючій матері в адекватних межах, а також заохочувати жінку їсти і їсти повноцінно.

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Та все ж є матері, які бояться розширювати свій раціон.

Всі необхідні для існування речовини дитячий організм отримує безпосередньо від матері в процесі грудного вигодовування. Тому правильне харчування потрібне жінці для відновлення та забезпечення власних резервів, які стануть джерелом поживних речовин для дитяти.

"Якщо материнський організм виснажений – якість і кількість молока може різко знизитися. Передусім мама повинна правильно харчуватися для себе – щоб забезпечити резерви вітамінів та мікроелементів.

Ідеальне харчування мами, яка годує грудьми – це звичайний збалансований раціон, який має містити достатню кількість жирів, білків та вуглеводів", – ділиться акушерка-гінекологиня Ірина Лучицька.

Ідеальне харчування мами, яка годує грудьми – це звичайний збалансований раціон, який має містити достатню кількість жирів, білків та вуглеводів.

На кількість молока впливає час та кількість прикладань дитини. Для того, щоб лактація була достатньою та якісною, матері потрібно добре відпочивати і спати, оскільки пролактин (гормон, який стимулює вироблення молока) краще виробляється під час сну вночі. Щодо складу зрілого молока – він сталий, на нього неможливо вплинути стравами для годуючої мами.

"Харчування годуючої матері кількість і якість молока не змінює, якщо воно достатнє та раціональне. Недостатнє харчування (кава один раз у день) впливатиме на загальний стан матері та стан лактації. Тож гіпокалорійна дієта впливатиме негативно на вироблення молока.

А якщо жінка харчується в звичному для себе раціоні (як до і під час вагітності), то це не має безпосереднього впливу на лактацію", – розповідає педітриня Ольга Барановська.

Щодо калорійності їжі, то матері бажано збільшити звичну на 15-20%. Не варто прив’язуватись до цифр. Якщо раніше жінка харчувалась тричі на день, можна додати перекус, або незначно збільшити порцію.

Харчування годуючої матері повинне бути достатнім та раціональним. Фото: marilyna/Depositphotos

Чи існує специфічна дієта для годуючих мам ?

"Специфічних дієт при класичному варіанті грудного вигодовування не існує. Жінка повинна харчуватись раціонально та збалансовано.

Для годуючої матері певні дієти можливі за станом власного здоров’я: наприклад у жінки алергія на якісь продукти або цукровий діабет", – додає Ірина Лучицька.

На дитину дієта матері впливу не має, тому здоровій жінці дотримуватися спеціального харчування не рекомендовано.

"Існує категорія дітей, які страждають білок-індукованим проктоколітом. В такому випадку можливо призначатиметься дієта для мами.

Тактику потрібно вирішувати разом з лікарем-педіатром. Проте рутинно – ніяких дієт не потрібно", – наголошує Ольга Барановська.

Як і не існує спеціальних рецептів страв для годуючих мам. Не варто шукати їх в інтернеті. Лише у випадку, якщо у вас є проблема з ідеями, що приготувати і без грудного вигодовування – тоді так, тоді звичайно можна щось цікаве знайти.

Чи допоможе харчування мами позбутись "коліків"?

Досі не існує одностайного твердження, що таке "коліки". Більшість науковців та педіатрів сходяться на тому, що "коліки" – це процес дозрівання, незрілості шлунково-кишкового тракту і нервової системи у віці до 3-4 місяців.

Відповідно на "коліки" харчування ніяк не впливатиме. Можна лише чекати. І коли дитина дозріє, її організм почне функціонувати умовно як дорослий – тоді "коліки" й пройдуть. Тому дієта при ГВ в цьому випадку не потрібна. Потрібен мамин спокій та розуміння, що це дійсно "коліки" і це не назавжди.

"Краще підібрати методи фізичного заспокоєння дитини. Батькам важливо знайти те, що допомагає саме їхнім дітям: часто це розмови, носіння в позиції лінивця, білий шум. Тобто відволікаюча терапія, зміна фокуса уваги дитини від неспокою на щось розслабляюче", – радить Ольга Барановська.

На "коліки" харчування матері ніяк не впливатиме. Фото: andras_csontos/Depositphotos

Що не можна їсти годуючим матерям?

Грудне молоко утворюється з крові та лімфи, а не безпосередньо з вмісту шлунково-кишкового тракту жінки. Тому якщо і необхідно виключити якісь продукти, то ті, які не переносяться або погано сприймаються організмом лактуючої жінки.

"В адекватних кількостях можна вживати та солодощі, і кавові напої. Але слід чітко усвідомлювати що, наприклад, надмірне споживання кави, яка містить кофеїн, може бути причиною неспокою дитини", – розповідає акушерка-гінекологиня Ірина Лучицька.

Однозначно слід виключити алкоголь. Алкоголь належить до тих речовин, які проникають у кров практично в незміненому вигляді. А частина речовин, яка потрапляє у кров – потрапляє і у молоко.

"Тобто немає безпечної дози алкоголю, немає даних про те скільки грам безпечно, а скільки ні. І зціджування тут не зарадять: доки у крові є алкоголь, доки він повністю не виведеться організмом – доти надходитиме в грудне молоко. Адже процес вироблення молока постійний", – застерігає педіатриня та консультантка з грудного вигодовування Ольга Барановська.

Умовно: якщо мама випила келих вина, зцідила молоко і через 20 хвилин вирішила погодувати дитину – це неправильно. Алкоголь знову потрапив у грудне молоко, адже не вивівся з крові жінки.

Варто відмовитись від нікотину. Він теж потрапляє у грудне молоко. Навіть пасивне куріння (коли хтось з сім’ї палить) підвищує ризик раптової смерті немовляти. Тобто шкідливе не лише мамине куріння, а й інших родичів.

Щодо кофеїну – можна вживати, при цьому знати міру. Тому що кофеїн – це і чай, і шоколад, і кола. Потрібно зважати, щоб не було передозування. Безпечна доза – це 200 міліграмів (2-3 чашки). Та не слід міксувати ці 2-3 чашки ще чаєм та шоколадом. Потрібно пам’ятати про дозволені 200 мг.

Вплив окремих продуктів на якість та кількість молока

Вплив певних продуктів на якість та кількість молока. Фото: halfpoint/Depositphotos

Як щодо чаю зі згущеним молоком чи травами?

Чай з молоком (згущеним чи то звичайним) ніяк не впливає на лактацію. Лише якщо це смачно мамі.

"Все, що смачно мамі, все, від чого у мами буде виділятись окситоцин – позитивно впливає на лактацію. Окситоцин – гормон радості та лактації. Тому якщо вам смачно – можете приймати", – каже педіатриня Ольга Барановська.

Все, що смачно мамі, все, від чого у мами буде виділятись окситоцин – позитивно впливає на лактацію.

Рослинні чаї не мають доведеної ефективності. Є таке поняття як "галактогоги" – рослини, які стимулюють лактацію. Але це надто індивідуально і невизначено. Прямих доказів ефективності ці продукти не мають. Тобто можна вживати, якщо смачно, але молока від цього більше не стане.

"Є хибна думка, що все натуральне – корисне. Це не завжди так. Алергенами для жінки можуть виступати ті самі рослини.

Тому якщо ви ніколи в житті не пили чай з ромашкою, не варто експериментувати і починати це робити під час ГВ. Якщо все життя пили чай з мелісою і вам завжди смакувало – сміло продовжуйте.

Ефективності в розрізі стимуляції лактації у рослин немає, але вони можуть впливати на окситоцин, якщо подобаються особисто вам. Та не експериментуйте з незнайомими продуктами, не на часі", – додає Ольга Барановська.

Чи можна при ГВ шоколад та цитрусові?

Алергія у дитини може виникнути в тому випадку, якщо немовля вперше стикається з якимось продуктом.

"В сучасному світі вагітній жінці не заборонено їсти жодних продуктів. Таким чином алергени поступають через навколоплідні води, які заковтує дитина, в організм маляти і викликають так звану сенсибілізацію.

Тобто дитина, яка народилась і стикнулась з їжею, яку вживала мама – зустрічається з таким продуктом не вперше. Оскільки внутрішньоутробно частково ці алергени вже отримувались.

А якщо дитина вперше стикається з якимось видом продукту – тоді так, може розвинутись алергія", – розповідає акушерка-гінекологиня Ірина Лучицька.

Тобто важливо під час вагітності вживати усі групи продуктів та не обмежувати себе. Це корисно для ще ненародженої дитини. Тоді у своєму житті вона більш сприйнятлива до алергенів.

"Сучасні рекомендації говорять, що бажано алергени дитині вводити з початком прикорму. Адже раннє введення алергенів профілактує появу алергії в майбутньому. Тому не потрібно обмежувати і годуючу жінку.

Мікродози білка, які дитина отримуватиме з грудним молоком, створять так звану сприйнятливість до цих білків і під час прикорму дитина вже "знайома" з цими продуктами і їй легше їх сприймати", – ділиться педіатриня Ольга Барановська.

Шоколад, цитрусові та червоні продукти – не істинні алергени, це псевдоалергени або гістамінолібратори. Тобто це речовини, які сприяють виділенню гістаміну в організмі і роблять організм більш чутливим до алергенів.

Сам по собі апельсин в більшості випадків класичну алергію не викликає. Він може спровокувати дозозалежну реакцію у матері – тобто один апельсин переноситься добре, а два – вже викликають якусь реакцію (наприклад, висип схожий на алергічний).

"Кожен повинен знати свою дозволену порцію продукту. На дитину ж воно не впливає ніяк. Адже алергію викликає не колір продукту, а певний білок у його складі", – консультує Ольга Барановська.

Вживання продуктів червоного кольору матерями на ГВ. Фото:iakovenko123/Depositphotos

Морепродукти, яйця, білок коров’ячого молока – чи сумісні з ГВ?

Це істинні алергни. Та якщо жінка вживала їх під час вагітності, то дитина в утробі вже стикалась з цими продуктами і вони для неї не є алергенами після народження. Мікрочастинки білка цих продуктів можуть потрапляти через кров у грудне молоко і дитина їх нормально сприйматиме.

3 групи продуктів, які можуть бути причиною білок-індукованого проктоколіту: білок коров’ячого молока, білок курячого яйця і соя. В цьому випадку варто повертатись до того, з чого ми починали – є діти, чутливі до цих білків.

У таких випадках разом з педіатром слід вирішувати необхідність дієти та якихось обмежень. Рутинно на всіх дітей ці білки не впливають", – наголошує педіатриня Ольга Барановська.

А може молоко змінити колір чи запах від спожитої їжі?

Зелене, червоне, помаранчеве – будь ласка, смачного. Дослідження показують, що свіжі яскраві овочі та фрукти містять багато вітамінів та мікроелементів. Тому це про повноцінність харчування матері.

Частіше на колір молока впливають зелені продукти (велика кількість шпинату дасть зеленуватий відтінок). Але це ніяк не впливатиме на смак самого молока і на лактацію загалом.

Цибуля ніяк не впливає на смак, запах та кількість молока. А от часник може змінити аромат. В ньому є специфічні аромаолії, які проникають у грудне молоко та змінюють його запах. Тут питання у кількості: від зубчика часнику нічого не буде. В більшості випадків цей запах не впливає на дитину.

"Частина дітей чутливі до таких змін, може виникати псевдовідмова від грудей: вони вередують і не хочуть смоктати груди. Тому тут важлива саме маленька кількість, з якої варто починати і спостерігати як дитина реагує, якщо мама дуже полюбляє часник.

Є діти, які чутливі до будь-яких нових запахів: це не лише харчові продукти, а й мамині парфуми, гель для душу. Вони можуть викликати неспокійну поведінку малюка. Тому з такими дітьми потрібно бути обережними з новими ароматами та смаками", – розповідає педіатриня Ольга Барановська.

Чи можна жирну їжу або фаст-фуд?

Жирна їжа не потрапить у молоко та не вплине на дитину, якщо це свіжі та якісні продукти.

"Вживання жирної їжі не викликає закупорювання молочних проток – це міф", – заспокоює лікарка Ірина Лучицька.

Мами на ГВ можуть вживати навіть фаст-фуд, проте в невеликій кількості та нечасто. Ось що каже з цього приводу консультантка з ГВ Ольга Барановська:

"Всі ми часом грішимо та вживаємо якусь специфічну їжу. Головне, щоб ця їжа становила меншу частину раціону – один раз у тиждень або до 10% від загального меню. Варто пам’ятати, що фаст-фуд не є корисним для самої мами, адже в ньому міститься багато незбалансованих за складом жирів. Жінка отримуватиме більше калорій, але менше поживних речовин".

Тобто, якщо хочеться – таку їжу можна собі іноді дозволити, але не нехтувати збалансованим та раціональним харчуванням.

Вживання жирної їжі не викликає закупорювання молочних проток. Фото: tigatelu/Depositphotos

Чи обов’язково їсти лише гречку та овочі на пару?

Якщо жінці до вагітності було комфортно та звично харчуватись лише паровими та тушкованими стравами – це може бути для неї нормою і під час ГВ.

Головне – формувати раціон збалансовано, дотримуватись співвідношення основних поживних речовин: білків, жирів та вуглеводів.

"Нас цікавить не форма приготування, а різноманітність і збалансованість. Якщо в вашій сім’ї заведено харчуватись саме їжею на пару – Ви можете це продовжувати, але не забувайте включати всі групи продуктів у своє меню. Та якщо раніше такої звички не було – переходити на спеціальний раціон не варто", – пояснює Ольга Барановська.

Чи обов’язкове вживання молочних продуктів для збільшення кількості молока?

Вживання жінкою молочних продуктів ніяк не впливає на кількість і якість грудного молока.

Щодо лактозної недостатності: тут потрібно правильно розуміти – вживання мамою молока не впливає на непереносимість лактози у дітей.

"Незалежно від того чи п’є жінка коров’яче молоко, чи не п’є – лактоза в грудному молоці буде. Тому що це сталий показник. Це молочний цукор, який є у грудному молоці незалежно від харчування жінки. Відмова жінки від молочних продуктів ніяк не вплине на кількість лактози в її молоці", – ділиться лікарка Ольга Барановська.

Це абсолютно різні поняття і при діагнозі "непереносимість лактози" молочна дієта для жінки недоцільна. Тут рекомендації повинні бути індивідуальні, в залежності від того наскільки симптоматика заважає дитині і як порушує якість її життя.

Чи можна вживати сиру їжу?

"Необроблена їжа може бути носієм багатьох захворювань, які небезпечним чином впливають на організм жінки. Тому лікарі дуже обережно ставляться до рекомендацій щодо застосування сирих продуктів", – застерігає Ірина Лучицька.

Термічна обробка тут понад усе. Риба, м’ясо і яйця – лише термічно оброблені. Також це пастеризовані молочні продукти. Не зі стихійних ринків, а сертифіковані свіжі продукти та виробники, яким справді довіряєте.

"Безпосередньо через грудне молоко кишкову інфекцію мати не передасть, але її можна передати аліментарним чи фекально-оральним шляхом. Тобто якщо м’ясо було недостаньо термічно оброблене, а жінка нарізала його голими руками, а потім швидко прикладала дитину до грудей, забувши помити руки – то ризик захворювання для дитини високий. І це не через молоко, це через недотримання гігієни", – консультує Ольга Барановська.

Груди не слід рутинно мити перед кожним годуванням, але обов’язково ретельно мити руки: завжди. Навіть після приготування їжі – якщо ви працювали з м’ясом, рибою та будь-якими іншими продуктами.

Мамам на ГВ слід вживати пастеризовані молочні продукти та термічно оброблені яйця. Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Чи можуть продукти, що викликають здуття (бобові, капуста, огірки), спричинити здуття і в немовляти?

"Ні, не можуть. Єдине – діти дуже чутливі до стану матері. Тому якщо мамі погано, малюк може транслювати це у своїй поведінці. Тоді матері здається, що дитині погано коли вона щось не те з’їла. Ні, не через те. Це через самопочуття матері", – пояснює педіатриня Ольга Барановська.

Діти віддзеркалюють батьків: і в емоційному, і в фізичному стані. Матері погано, дитина теж собі поплаче.

Чи може холодна їжа для годуючих мам бути причиною діареї у немовляти?

"Якщо ми говоримо про те, що дитина знаходиться виключно на грудному вигодовуванні, то те молоко, яке воно засвоює, має адекватну температуру для шлунково-кишкового тракту дитини. А якої температури приймає мама їжу – це взагалі ніяк не впливає на стан дитини", – коментує акушерка-гінекологиня Ірина Лучицька.

Скільки води потрібно пити на ГВ?

"Не варто з нормальної здорової жінки, яка годує дитину, робити хвору і давати якісь надзвичайні рекомендації щодо застосування великої кількості рідини. Адже це ніяким чином не провокує збільшення кількості молока. Кількість випитої води з виробленням молока не пов’язана. Потрібно не обмежувати та не заливати себе", – наголошує Ірина Лучицька.

Кількість випитої води з виробленням молока не пов’язана. Потрібно не обмежувати та не заливати себе.

На жаль, іноді при нагрубанні грудей після пологів (неприємних відчуттях у грудях через надходження молока) жінки п’ють менше води, щоб не стимулювати ще більше цей процес. Проте обмеження в рідині тут не допоможе.

Варто пити за спрагою. Не чекати поки виникне сухість у роті, а коли просто відчуваєте потребу в воді.

"Найкраще ставити воду в місцях, де годуєте. В процесі ГВ жінки відчувають спрагу. Бо ж годування грудьми – легке фізичне навантаження. І гормони працюють так, що хочеться більше пити. А якщо під час вигодовування в доступності витягнутої руки води немає, то потім жінки часто надто заклопотані та забувають пити. Так і виникає дефіцит води.

Кількість води повинна бути приблизно та ж, яку жінка пила і до вагітності. Можливо на 10-15% більше", – радить педіатриня Ольга Барановська.

Можна поставити нагадування "пити воду" на телефон. Ставте її скрізь: біля ліжка, поряд з диваном, на кухні. Щоб ви бачили воду та згадували, що потрібно пити.

Мамі на ГВ варто пити воду за спрагою. Фото: oksixx/Depositphotos

Які симптоми вказують на те, що ГВ погано сприймається немовлям?

В більшості випадків грудне молоко не має негативного впливу на самопочуття малюка та не є причиною симптомів, що можуть виникнути в дитини.

"Недобір ваги та інші симптоми, що турбують батьків, потребують оцінки загального стану дитини лікарем-педіатром.

Це пошук органічної патології та перегляд організації вигодовування. Можливо, причина в неправильному чи рідкому прикладанні до грудей – дитина отримує недостатню кількість молока внаслідок причин, які можна вирішити коригуванням організації ГВ", – розповідає педіатриня та консультантка з ГВ Ольга Барановська.

Такі питання вирішуються індивідуально з педіатром. Варто розуміти що "коліки та газики" в перші 3-4 місяці в більшості випадків є варіантом норми. Але це завжди необхідно обговорювати з лікарем дитини.

Не можна ставити діагнози та лікувати їх самостійно. Підозри на рахунок якихось порушень повинні привести до консультування з лікарем.