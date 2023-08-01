Пляшка з-під парфумів, морква та вейп: лікарі розповіли про сторонні предмети, які знаходили в животах дітей

Діти різного віку потрапляють до лікарні зі сторонніми предметами в товстій кишці.

Зазвичай ці пацієнти підліткового віку, зазначають у лікарні "Охматдит".

"Хірурги та ендоскопісти Охматдиту діставали з пацієнтів пляшку з-під парфумів, освіжувач повітря, моркву, вібратор, дезодорант, анальну пробку, ковпачки та вейп. Процедура вилучення зазвичай проходить під загальною анестезією", – розповіли у лікарні.

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Медики поділились історією 16-річного пацієнта. У нього у животі лікарі виявили вібратор. Впродовж трьох годин пристрій продовжував працювати: пацієнт відчував біль та дискомфорт, а вібрації призвели до кровотечі.

Лікарі під час операції. Фото: "Охматдит"

"Сторонні предмети можуть призвести до запалення кишківника, перфорації, сильної кровотечі та перитоніту", – наголосили лікарі.

Тому вони закликають батьків негайно звертатись по допомогу та не намагатись дістати сторонні тіла самостійно.

Фахівці "Охматдиту" додають, що причиною сторонніх предметів у товстій кишці серед підлітків може бути відсутність сексуального виховання або психологічні проблеми: недолік уваги, конфлікти в сім’ї, суворість виховання, тривожність тощо.

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