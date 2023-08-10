З лютого 2022 року відбулося понад 1000 атак на систему охорони здоров'я – УЦОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 серпня 2023

З лютого 2022 року було скоєно 1014 російських атак на медиків, лікарні та іншу інфраструктуру в галузі охорони здоров’я України.

Це приблизно по дві атаки щодень, повідомляють в Українському центрі охорони здоров’я з посиланням на коаліцію українських та міжнародних організацій, які відстежують та документують атаки на охорону здоров’я. 

З 24 лютого 2022 року було вбито 148 медичних працівників, ще 106 – поранені. 

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За цей час зафіксували 414 атак, які призвели до пошкодження чи повністю зруйнували лікарні. 

Фото: vikabest88@gmail.com/Depositphotos

Також станом на 14 липня 2023 року: 

  • здійснено 79 атак на автомобілі екстреної медичної допомоги;
  • 57 атак на дитячі лікарні;
  • 40 атак на пологові будинки. 

Деякі медичні заклади потрапляють під обстріл регулярно, зокрема у прифронтових містах на Донеччині, зазначають в центрі. 

Нагадаємо, у Львові медики врятували життя підлітка, якого дістали з-під завалів. 

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