"Був перший робочий день": спогади про медика, який загинув внаслідок обстрілу РФ лікарні в Херсоні

У Херсоні внаслідок російського обстрілу міської лікарні імені Євгена Карабелеша 1 серпня загинув 25-річний Дмитро Білий, лікар-отоларинголог.

Це був перший робочий день чоловіка в лікарні після завершення інтернатури, повідомляють в студентській раді Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, де навчався Дмитро.

У 2015 році хлопець вступив на перший курс медичного факультету. Після закінчення університету у 2021-ому він подався до Херсону й вступив на інтернатуру за спеціальністю отоларингологія.

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"Він був дуже добрий, веселий, душа компанії, завжди посміхався. Дмитро гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, коли сьогодні вийшов на роботу", – розповідають в ЗДМФУ.

Дмитро Білий. Фото: Студентська рада ЗДМФУ

У херсонській лікарні імені Карабелеша повідомили, що лікар отримав множинні осколкові поранення, які були несумісні з життям.

Наслідки ракетного влучання у медзаклад. Фото: Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша

У коментарі "УП. Життя" Сергій Марусан, один з друзів Дмитра, розповів, що той пішов по стопах матері й хотів стати медиком.

З Дмитром Сергій познайомився у запорізькому медвиші. На першому курсі вони разом жили в гуртожитку. Потім Дмитро переїхав жити у квартиру, й друзі нерідко навідувалися до нього.

"У нього завжди було весело: танці, музика. Любив слухати рок. Він був чудовим другом й завжди допомагав, був абсолютно безкорисливий. Для своїх років він був дуже розумним й кваліфікованим", – каже чоловік.

Востаннє Сергій зідзвонювався з Дмитром 31 липня.

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"Він був дуже радий, що виходить на роботу вже як лікар й зможе, зокрема, повноцінно оперувати. Він дуже довго цього чекав", – додає Сергій.

Фото: Студентська рада ЗДМФУ

Інший друг Дмитра Артур Рахимов зазначив, що 25-річний Дмитро родом з Херсона. На момент початку повномасштабного вторгнення хлопці працювали в Херсонській обласній лікарні.

З окупованого міста Дмитро виїхав у липні 2022-го, після чого працював лікарем у Запоріжжі. У деокупований Херсон Дмитро повернувся в травні 2023-го.

"Йому подобалася отоларингологія тому, що можна як практикувати - оперувати, так і консультувати, спілкуватися з людьми.

Навчання в інтернатурі тривало до кінця червня. Липень - це відпустка, а з 1 серпня інтерни офіційно починають працювати", – каже Артур.

За словами Артура, Дмитра поховають в п’ятницю.

Нагадаємо, в Одесі через обстріл РФ у ніч на 10 червня загинули переселенці з Бахмута.