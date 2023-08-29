Як сформувати здорові харчові звички в школяра: 7 кроків

На шляху до формування здорових харчових звичок у дітей, а також дотримання збалансованого харчування перешкодами можуть бути зручність, смаки та, часом, гроші.

Про те, як покращити харчування дитини, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

Графік приймання їжі має бути індивідуально підлаштований під розклад дня дитини. Він має містити:

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сніданок (протягом години після підйому);

обід;

один або два перекуси (неконтрольована кількість перекусів протягом дня, зокрема, солодкими снеками, може призводити до перевищення потреби в калоріях);

вечерю (не пізніше двох годин перед нічним сном).

На них виділяйте по щонайменше 20 хвилин, аби в дитини не формувалася звичка їсти швидко, яка може підвищити ризик набору зайвої ваги.

Також у міністерстві радять:

✅ Замінити водою всі інші напої, адже солодка газована вода, холодний чай, сік, нектар, квас, компот містять доданий цукор та надмірну кількість калорій.

Фото: МОЗ

Їхнє регулярне споживання спричинюють набір зайвої ваги та погіршення здоров’я зубів.

Звичайна вода або вода з газом є набагато кориснішою й дешевшою альтернативою.

✅ Обирати цільнозернові продукти, зокрема, – цільнозерновий хліб, крекери та макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Вони містять багато клітковини, важливих вітамінів та мінералів.

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Також корисно регулярно включати в меню дитини чи підлітка різноманітні каші.

"Досить часто батьки й діти зупиняють свій вибір на злакових сніданках. Слід звертати увагу на вміст солі та цукру у таких продуктах. У багатьох випадках їхня надмірна кількість нівелює користь від поживних речовин цільного зерна", – додають в МОЗ.

Фото: МОЗ

✅ Подбайте про здорові перекуси. Найліпшими опціями можуть бути продукти, які не спричинюють швидкого підйому рівня цукру у крові, бо коли він знижується, відчуття голоду повертається.

Серед рекомендованих варіантів – овочева соломка (морква, селера); горіхи та насіння, які в цільному вигляді можуть пропонуватися дітям старше п’яти років; несолодкі злакові батончики.

Споживання калорійних напоїв (включно із фруктовим соком) між прийомами їжі є небажаним.

Фото: МОЗ

✅ На десерт обирайте фрукти та ягоди.

За даними МОЗ, якомога пізніший початок споживання солодощів дітьми знижує ризик набору ваги та появи карієсу зубів.

"Рано чи пізно дитині пропонуватимуть солодощі. Якщо до того часу ваші син чи донька вже полюблять фруктові або ягідні десерти, то вони з високою ймовірністю будуть робити вибір на їхню користь", – кажуть в міністерстві.

Фото: МОЗ

✅ Відмовтеся від харчового "сміття". Батькам не варто приносити додому некорисні продукти й напої, адже в такому випадку діти не будуть їх споживати, принаймні тоді, коли перебувають вдома.

"Одним зі способів зменшення споживання такої їжі є поява її лише під час свят. Можна вважати таку практику досить спірною, але вона все ж обмежує регулярне споживання шкідливої їжі", – додають в МОЗ.

✅ Заохочуйте рухову активність.

Знайдіть час у своєму щільному графіку для того, щоби дитина могла відвідувати спортивну секцію.

Раніше ми розповідали, як вибрати дитині гурток чи секцію та зберегти мотивацію до спорту і занять.