У США немовлят вакцинуватимуть проти вірусу, який спричиняє інфекції дихальних шляхів

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендував нове профілактичне щеплення проти РСВ для всіх немовлят.

Респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) – це вірус, який спричиняє інфекції дихальних шляхів, особливо небезпечний для малюків.

Усі немовлята віком до 8 місяців повинні отримати щеплення препаратом nirsevimab для захисту від цього захворювання, повідомляє CNN.

Реклама:

Консультативний комітет з питань імунізації (ACIP), який консультує CDC, одноголосно проголосував за рекомендацію нової ін'єкції.

Щеплення проти РСВ мають додати до графіка дитячої імунізації CDC.

Також консультативний комітет рекомендував немовлятам від 8 до 19 місяців отримати другу дозу "нірсевімабу", якщо у них є проблеми зі здоров'ям, що підвищують ризик госпіталізації.

Фото ілюстративне: IgorVetushko /Depositphotos

Nirsevimab – це перший доступний препарат для захисту новонароджених від РСВ (вірусу, що вражає легені та є основною причиною госпіталізації дітей віком до року).

Пік захворюваності припадає на осінь та зиму. Малюки мають найбільший ризик інфікування, причому госпіталізація більше загрожує дітям американських індіанців та корінних жителів Аляски.

Реклама:

Фармкомпанії Sanofi та AstraZeneca, що виробляють "нірсевімаб" під торговою назвою Beyfortus, обіцяють доступність ліків для малят за кілька місяців, саме до початку цьогорічного епідсезону РСВ.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які симптоми та лікування грипу А для дітей і дорослих.