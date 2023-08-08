Що робити, якщо дитина контактувала з хворим на кір? Інструкція МОЗ

Кір – це небезпечна та надзвичайно заразна інфекція. 9 із 10 невакцинованих людей, які контактували з хворим, теж інфікуються.
У Міністерстві охорони здоровʼя пояснили, що робити, якщо дитина контактувала з інфікованою людиною, і як запобігти зараженню.
"Якщо у школі, дитсадку або там, де ви мешкаєте, хтось захворів на кір, негайно зверніться до лікаря.
Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів уберегтися від хвороби", – кажуть у відомстві.
Читайте також: Які протипоказання існують до вакцинації від кору? Розповіли в МОЗ
Як запобігти зараженню кором після контакту дитини з хворим?
|Інфографіка: МОЗ
- Якщо дитина старша 6 місяців і не має щеплення, у перші 3 доби після контакту треба ввести 1 дозу вакцини.
Якщо минуло понад 72 години, все одно вакцинувати від КПК якнайшвидше.
- Якщо дитина має 1 щеплення, потрібно ввести 2-гу дозу вакцини незалежно від віку.
Це варто зробити не раніше, ніж через місяць від попередньої дози КПК.
- Якщо дитина має протипоказання до КПК, у перші 6 діб після контакту треба ввести імуноглобулін.
Пізніше введення буде менш ефективним, але може полегшити тяжкість перебігу кору.
- Якщо дитина має 2 щеплення – вона захищена. І додаткової вакцинації проти кору не потребує.
|Фото: Kryzhov/Depositphotos
Нагадаємо, кір – це хвороба, яка швидко передається повітряно-крапельним шляхом та обовʼязково супроводжується висипом.
Також симптомами є висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів та запалення слизової оболонки очей.
В Україні 260 тисяч дітей планують вакцинувати від кору цьогоріч.
Читайте також: У Києві понад 6 тисяч дітей не мають щеплення проти кору: у МОЗ побоюються спалаху