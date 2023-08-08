Що робити, якщо дитина контактувала з хворим на кір? Інструкція МОЗ

Кір – це небезпечна та надзвичайно заразна інфекція. 9 із 10 невакцинованих людей, які контактували з хворим, теж інфікуються.

У Міністерстві охорони здоровʼя пояснили, що робити, якщо дитина контактувала з інфікованою людиною, і як запобігти зараженню.

"Якщо у школі, дитсадку або там, де ви мешкаєте, хтось захворів на кір, негайно зверніться до лікаря.

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Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів уберегтися від хвороби", – кажуть у відомстві.

Як запобігти зараженню кором після контакту дитини з хворим?

Інфографіка: МОЗ

Якщо дитина старша 6 місяців і не має щеплення, у перші 3 доби після контакту треба ввести 1 дозу вакцини.

Якщо минуло понад 72 години, все одно вакцинувати від КПК якнайшвидше.

Якщо дитина має 1 щеплення, потрібно ввести 2-гу дозу вакцини незалежно від віку.

Це варто зробити не раніше, ніж через місяць від попередньої дози КПК.

Якщо дитина має протипоказання до КПК, у перші 6 діб після контакту треба ввести імуноглобулін.

Пізніше введення буде менш ефективним, але може полегшити тяжкість перебігу кору.

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Якщо дитина має 2 щеплення – вона захищена. І додаткової вакцинації проти кору не потребує.

Фото: Kryzhov /Depositphotos

Нагадаємо, кір – це хвороба, яка швидко передається повітряно-крапельним шляхом та обовʼязково супроводжується висипом.

Також симптомами є висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів та запалення слизової оболонки очей.

В Україні 260 тисяч дітей планують вакцинувати від кору цьогоріч.