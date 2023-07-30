Які протипоказання існують до вакцинації від кору? Розповіли в МОЗ

Відповідно до календаря щеплень, вакцину від кору дитина має отримати в 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і 6 років (друга доза).

Утім існує чотири протипоказання до цього щеплення, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні, відповідно до світових стандартів, перелік протипоказань не включає легкі застуди з температурою до 38,0 °С.

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Вакцинацію проти кору не роблять при гострому захворюванні, що супроводжується температурою, вищою за 38,0 °С. А також при:

серйозній алергічній реакції (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини або коли відомо про алергічну реакцію на один із компонентів вакцини;

наявному захворюванні або стані організму, за яких імунітет може не сформуватися (в умовах хімієтерапії в онкологічних хворих; у разі вживання великих доз стероїдних гормонів; вживання ліків, що пригнічують імунітет; у випадку імунодефіциту внаслідок ВІЛ);

вагітності.

У МОЗ зазначають, що не слід відмовлятися від вакцинації перед хірургічним втручанням, якщо дитина почувається добре й відкладати щеплення КПК немає причин.

"Так само після операції: не потрібно чекати, наприклад, місяць – щеплення можна робити, щойно дитина почуватиметься добре. Після гострих захворювань щеплення можна робити відразу після одужання", – додають в міністерстві.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати проти кору близько 260 тисяч дітей в рамках національної програми щеплень.

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