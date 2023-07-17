В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін

Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати проти кору близько 260 тисяч дітей в рамках національної програми щеплень.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 17 липня.
"У нас зараз щонайменше 260 тис. дітей, яких потрібно вакцинувати. І доки ми не вакцинуємо цих дітей, ми матимемо ризики повноцінного спалаху кору.
Тому зараз дуже важливо, щоб протягом літнього періоду, до 1 вересня, доки діти не пішли до школи, щоб вони отримали свій захист, отримали вакцину", – сказав він.
|Фото: з соцмереж Ігоря Кузіна
Кузін нагадав, що у 2017-2019 роках в Україні був спалах кору. Тоді захворіли майже 115 тисяч дітей.
Однак пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення спричинили соціальну ізоляцію дітей, тому захворюваність знизилась. Разом із тим знизилась і кількість щеплень.
Однак наразі лікарю верифікують дані та визначають, скільки дітей потребують дози вакцини.
Зі слів головного санлікаря, в Україну вже завезли понад 300 тисяч доз європейської вакцини КПК. У кожну область поставили необхідне для холодового ланцюга обладнання та провели відповідні заходи серед медиків.
"На рівні всіх центрів первинної медико-санітарної допомоги, на рівні областей команди готові до такого старту. Кір заразний і небезпечний, тому, будь ласка, захищайте дітей від кору, прийдіть до найближчого пункту вакцинації та зробіть свідомий вибір", – наголосив Кузін.
Він пояснив, що мобільні вакцинальні бригади робитимуть щеплення для дітей, які через війну пропустили щеплення. Це відбуватиметься до початку навчального року, адже вірус кору є дуже заразним: 9 із 10 невакцинованих людей інфікуються після контакту з хворим.
Нагадаємо, у 2019 році МОЗ прийняв рішення та зробив вакцину від кору безоплатною для всіх українців.
У календарі щеплень зазначено, що дитина має отримати щеплення від кору в 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і 6 років (друга доза).
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