В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін

Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати проти кору близько 260 тисяч дітей в рамках національної програми щеплень.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 17 липня.

"У нас зараз щонайменше 260 тис. дітей, яких потрібно вакцинувати. І доки ми не вакцинуємо цих дітей, ми матимемо ризики повноцінного спалаху кору.

Реклама:

Тому зараз дуже важливо, щоб протягом літнього періоду, до 1 вересня, доки діти не пішли до школи, щоб вони отримали свій захист, отримали вакцину", – сказав він.

Фото: з соцмереж Ігоря Кузіна

Кузін нагадав, що у 2017-2019 роках в Україні був спалах кору. Тоді захворіли майже 115 тисяч дітей.

Однак пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення спричинили соціальну ізоляцію дітей, тому захворюваність знизилась. Разом із тим знизилась і кількість щеплень.

Однак наразі лікарю верифікують дані та визначають, скільки дітей потребують дози вакцини.

Зі слів головного санлікаря, в Україну вже завезли понад 300 тисяч доз європейської вакцини КПК. У кожну область поставили необхідне для холодового ланцюга обладнання та провели відповідні заходи серед медиків.

"На рівні всіх центрів первинної медико-санітарної допомоги, на рівні областей команди готові до такого старту. Кір заразний і небезпечний, тому, будь ласка, захищайте дітей від кору, прийдіть до найближчого пункту вакцинації та зробіть свідомий вибір", – наголосив Кузін.

Реклама:

Він пояснив, що мобільні вакцинальні бригади робитимуть щеплення для дітей, які через війну пропустили щеплення. Це відбуватиметься до початку навчального року, адже вірус кору є дуже заразним: 9 із 10 невакцинованих людей інфікуються після контакту з хворим.

Нагадаємо, у 2019 році МОЗ прийняв рішення та зробив вакцину від кору безоплатною для всіх українців.

У календарі щеплень зазначено, що дитина має отримати щеплення від кору в 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і 6 років (друга доза).