З лікарні виписали 6-річну Соломію, якій пересадили серце іншої дитини

6-річну Соломійку, якій вперше в Україні пересадили серце від померлого хлопчика, виписали з лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Донором для Соломії став 4-річний хлопчик Юра, якому лікарі констатували смерть мозку через аневризму. Батьки дитини дали дозвіл на посмертне донорство серця та інших органів сина, завдяки чому вдалося врятувати трьох дітей. Операцію Соломії виконали в Інституті серця МОЗ України.

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"Я хочу подякувати батькам Юри, які попри тяжку втрату, продемонстрували нам всім приклад того, як навіть у найтемніші часи можна робити добрі справи – врятовано життя трьох діток", – сказав Віктор Ляшко.

6-рінчу Соломійку, якій вперше в Україні пересадили серце від померлого хлопчика, виписали з лікарні.

Разом з Соломією з лікарні виписали і 17-річну Юліану, яка перенесла трансплантацію серця на день раніше Соломійки у Львові.

За даними МОЗ, за 6 місяців 2023 року в Україні провели 257 трансплантацій, що склало майже 70% від кількості трансплантаційних втручань, які були виконані у 2022-му і понад 80% – порівняно з 2021 роком.

Донором для Соломії став 4-річний хлопчик Юра, якому лікарі констатували смерть мозку через аневризму

Щороку в Україні близько 5 тис. людей потребують пересадки органів.

Батьки дитини дали дозвіл на посмертне донорство серця та інших органів сина

"Для них ця операція – єдиний шанс на життя. Всі операції з трансплантації безоплатні для пацієнтів. Формування культури донорства в Україні є одним з ключових факторів прогресу у сфері трансплантації", – наголосив міністр.