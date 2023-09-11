"Хвороба легіонерів" у Польщі: які симптоми і що кажуть у МОЗ про ризик спалаху в Україні

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11 вересня 2023

З 30 липня у польському місті Жешув, неподалік від українського кордону, фіксують спалах "хвороби легіонерів". Це інфекційне захворювання, яке вражає легені. Наразі відомо про 166 випадків зараження та 23 смерті. 

Про загрозу спалаху легіонельозу в України розповіли у Центрі громадського здоров’я МОЗ України. 

"В наших центрах контролю і профілактики хвороб є ПЛР-системи, які дозволяють діагностувати (легіонельоз – ред.) в разі, якщо будуть схожі симптоми. Далі є чіткий механізм, як проводити епідрозслідування і яких заходів вживати", – прокоментував можливі ризики міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Ляшко зауважив, що "хвороба легіонерів" розповсюджується там, де є волога. Спалахи часто трапляються влітку і пов’язані зі спліт-системами у готелях, торгових центрах тощо. 

Водночас міністр висловив сподівання, що в Україні легіонельозу не буде. 

Що таке "хвороба легіонерів"?

Фото: AlexLipa/Depositphotos

"Хвороба легіонерів" – це інфекційне запалення легенів. Його викликає бактерія Legionella pneumophila, яка найчастіше розмножується у спліт-системах та у системах водопостачання. 

На легіонельоз можна захворіти, вдихнувши краплі зараженої води. Спалахи хвороби траплялися через:

  • кондиціонери;
  • басейни;
  • джакузі та гідромасажні ванни;
  • нагрівачі води;
  • фонтани;
  • питну воду.

Водночас деякі випадки хвороби фіксували після контакту із зараженим ґрунтом.

Симптоми легіонельозу

Фото: photographee.eu/Depositphotos

Хвороба розвивається за 2-10 днів після потрапляння бактерій в організм.

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Найчастіше виникають такі симптоми:

  • головний біль;
  • болі у м’язах;
  • лихоманка;
  • кашель, при якому може виділятися слиз або кров;
  • задишка;
  • біль у грудях;
  • шлунково-кишкові розлади – нудота, блювання та діарея;
  • сплутаність свідомості або інші психічні зміни.

"Хвороба легіонерів" найчастіше вражає легені, але може викликати запалення й в інших органах, зокрема у серці. 

Гарячка Понтіак – легка форма легіонельозу. Вона може викликати лихоманку, озноб, головний біль і біль у м’язах, проте не вражає легені. Такий варіант хвороби триває протягом 2-5 днів. 

Нагадаємо, у важливому для допомоги Україні місті в Польщі спалахнула смертельна хвороба. 

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Авторка: Альона Павлюк


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