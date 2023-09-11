"Хвороба легіонерів" у Польщі: які симптоми і що кажуть у МОЗ про ризик спалаху в Україні

З 30 липня у польському місті Жешув, неподалік від українського кордону, фіксують спалах "хвороби легіонерів". Це інфекційне захворювання, яке вражає легені. Наразі відомо про 166 випадків зараження та 23 смерті.

Про загрозу спалаху легіонельозу в України розповіли у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

"В наших центрах контролю і профілактики хвороб є ПЛР-системи, які дозволяють діагностувати (легіонельоз – ред.) в разі, якщо будуть схожі симптоми. Далі є чіткий механізм, як проводити епідрозслідування і яких заходів вживати", – прокоментував можливі ризики міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Ляшко зауважив, що "хвороба легіонерів" розповсюджується там, де є волога. Спалахи часто трапляються влітку і пов’язані зі спліт-системами у готелях, торгових центрах тощо.

Водночас міністр висловив сподівання, що в Україні легіонельозу не буде.

Що таке "хвороба легіонерів"?

"Хвороба легіонерів" – це інфекційне запалення легенів. Його викликає бактерія Legionella pneumophila, яка найчастіше розмножується у спліт-системах та у системах водопостачання.

На легіонельоз можна захворіти, вдихнувши краплі зараженої води. Спалахи хвороби траплялися через:

кондиціонери;

басейни;

джакузі та гідромасажні ванни;

нагрівачі води;

фонтани;

питну воду.

Водночас деякі випадки хвороби фіксували після контакту із зараженим ґрунтом.

Симптоми легіонельозу

Хвороба розвивається за 2-10 днів після потрапляння бактерій в організм.

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Найчастіше виникають такі симптоми:

головний біль;

болі у м’язах;

лихоманка;

кашель, при якому може виділятися слиз або кров;

задишка;

біль у грудях;

шлунково-кишкові розлади – нудота, блювання та діарея;

сплутаність свідомості або інші психічні зміни.

"Хвороба легіонерів" найчастіше вражає легені, але може викликати запалення й в інших органах, зокрема у серці.

Гарячка Понтіак – легка форма легіонельозу. Вона може викликати лихоманку, озноб, головний біль і біль у м’язах, проте не вражає легені. Такий варіант хвороби триває протягом 2-5 днів.

Нагадаємо, у важливому для допомоги Україні місті в Польщі спалахнула смертельна хвороба.

Авторка: Альона Павлюк