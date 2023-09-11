"Хвороба легіонерів" у Польщі: які симптоми і що кажуть у МОЗ про ризик спалаху в Україні

З 30 липня у польському місті Жешув, неподалік від українського кордону, фіксують спалах "хвороби легіонерів". Це інфекційне захворювання, яке вражає легені. Наразі відомо про 166 випадків зараження та 23 смерті.
Про загрозу спалаху легіонельозу в України розповіли у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
"В наших центрах контролю і профілактики хвороб є ПЛР-системи, які дозволяють діагностувати (легіонельоз – ред.) в разі, якщо будуть схожі симптоми. Далі є чіткий механізм, як проводити епідрозслідування і яких заходів вживати", – прокоментував можливі ризики міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Ляшко зауважив, що "хвороба легіонерів" розповсюджується там, де є волога. Спалахи часто трапляються влітку і пов’язані зі спліт-системами у готелях, торгових центрах тощо.
Водночас міністр висловив сподівання, що в Україні легіонельозу не буде.
Що таке "хвороба легіонерів"?
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"Хвороба легіонерів" – це інфекційне запалення легенів. Його викликає бактерія Legionella pneumophila, яка найчастіше розмножується у спліт-системах та у системах водопостачання.
На легіонельоз можна захворіти, вдихнувши краплі зараженої води. Спалахи хвороби траплялися через:
- кондиціонери;
- басейни;
- джакузі та гідромасажні ванни;
- нагрівачі води;
- фонтани;
- питну воду.
Водночас деякі випадки хвороби фіксували після контакту із зараженим ґрунтом.
Симптоми легіонельозу
|Фото: photographee.eu/Depositphotos
Хвороба розвивається за 2-10 днів після потрапляння бактерій в організм.
Найчастіше виникають такі симптоми:
- головний біль;
- болі у м’язах;
- лихоманка;
- кашель, при якому може виділятися слиз або кров;
- задишка;
- біль у грудях;
- шлунково-кишкові розлади – нудота, блювання та діарея;
- сплутаність свідомості або інші психічні зміни.
"Хвороба легіонерів" найчастіше вражає легені, але може викликати запалення й в інших органах, зокрема у серці.
Гарячка Понтіак – легка форма легіонельозу. Вона може викликати лихоманку, озноб, головний біль і біль у м’язах, проте не вражає легені. Такий варіант хвороби триває протягом 2-5 днів.
Нагадаємо, у важливому для допомоги Україні місті в Польщі спалахнула смертельна хвороба.
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Авторка: Альона Павлюк