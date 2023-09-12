В Одесі вперше залучили нейромережу до діагностики головного мозку

В Україні вперше тестують систему, що працює на базі штучного інтелекту та допомагає діагностувати захворювання або ушкодження головного мозку.

Пілотний проєкт BrainScan запустили в Одесі, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни.

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Через п'ять хвилин лікар може вирішити, як лікувати пацієнта.

Фото: МОЗ

У МОЗ зазначають, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку показало хороші результати, такий досвід вже використовують у прифронтовому Краматорську на Донеччині.

"Майбутнє – саме за такими технологіями, які можна застосовувати в діагностиці як незалежну експертну "другу думку" для швидкого реагування та прийняття рішень", – зазначає лікар-рентгенолог вищої категорії Анастасія Мудрова.

Нагадаємо, раніше штучний інтелект виявив більше випадків раку молочної залози, ніж лікарі з багаторічним досвідом.

Автор: Сніжана Добромильська

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