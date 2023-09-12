В Одесі вперше залучили нейромережу до діагностики головного мозку

1881
12 вересня 2023

В Україні вперше тестують систему, що працює на базі штучного інтелекту та допомагає діагностувати захворювання або ушкодження головного мозку. 

Пілотний проєкт BrainScan запустили в Одесі, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни.

Реклама:

Через п'ять хвилин лікар може вирішити, як лікувати пацієнта.

 Фото: МОЗ

У МОЗ зазначають, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку показало хороші результати, такий досвід вже використовують у прифронтовому Краматорську на Донеччині.

"Майбутнє – саме за такими технологіями, які можна застосовувати в діагностиці як незалежну експертну "другу думку" для швидкого реагування та прийняття рішень",зазначає лікар-рентгенолог вищої категорії Анастасія Мудрова.

Нагадаємо, раніше штучний інтелект виявив більше випадків раку молочної залози, ніж лікарі з багаторічним досвідом.

Автор: Сніжана Добромильська

Реклама:

Читайте також: Штучний інтелект в освіті: можливості, виклики та перші кроки великої адаптації


Реклама:


Реклама:
 23
КУЛЬТУРА

"Хржановському заміну не шукаємо" – керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Ганна Щокань
 133
Гра, що змінює життя

Надсучасні поля і тренажери: як "Епіцентр" відновлює дитячий спорт на Київщині

PROMOTED
 5298
Здоров'я

"Краще нічого, ніж щось": що не так з турнікетами на фронті

Вікторія Андрєєва