Як отримати допоміжні засоби реабілітації без встановлення групи інвалідності – пояснюють у МОЗ

Допоміжні засоби реабілітації (ДЗР) тепер можна отримати безоплатно без оформлення інвалідності та проходження медично-соціальної експертизи (МСЕК).

Як це зробити, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Навіщо потрібні допоміжні засоби реабілітації

ДЗР дозволяють людині, яка внаслідок хвороби чи травм втратила якісь навички, виконати бажану дію попри незворотні або довготривалі анатомічні чи інші зміни. Однак вони не відновлюють втрачені навички людини. Наприклад, протези, візочки, ортези тощо.

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"Якщо ми кажемо про ампутацію, то слід розуміти, що втрачену кінцівку – не повернути. Натомість можна повернути такому пацієнту можливість ходити, бігати, жити звичайним життям із використанням допоміжного засобу реабілітації", – кажуть у МОЗ.

Допоміжні засоби реабілітації (ДЗР) тепер можна отримати безоплатно без оформлення інвалідності

Як спростили отримання ДЗР

Раніше для одержання ДЗР у тривале користування потрібно було проходити медико-соціальну експертну комісію та процедуру встановлення інвалідності. Тепер будь-який пацієнт, який проходить реабілітацію, може отримати засоби без проходження комісії прямо у медзакладі.

"Сам процес визначення потреби людини в ДЗР – простий і швидкий. Він починається ще на першому етапі роботи з пацієнтом – під час первинного обстеження, яке проводить мультидисциплінарна реабілітаційна команда", – розповідають у відомстві.

З 2014 року в Україні призначення ДЗР для військовослужбовців та інших категорій осіб, відбувається на підставі висновків військово-лікарських комісій, а з 2022 року – для цивільних осіб на підставі висновків лікарсько-контрольних комісій медичних закладів, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Після визначення необхідності застосування ДЗР працює наступний алгоритм:

якщо пацієнту потрібні ДЗР для короткотривалого користування, під час надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах, – він має отримати ці засоби у реабілітаційному відділенні;

якщо пацієнту необхідні протези, то після визначення необхідного виду, пацієнт може самостійно обрати підприємство, що займатиметься їх виготовленням;

Аналогічний алгоритм застосовується для забезпечення пацієнтів ДЗР для довготривалого користування, зокрема, кріслами колісними, ортезними виробами тощо.

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Що робити, якщо засіб зламався?

Тривалість використання допоміжного засобу реабілітації залежить від потреби, визначеної під час проведення первинного реабілітаційного обстеження та зміни стану людини, яка визначається під час проведення чергового етапного реабілітаційного обстеження.

У разі виявлення неналежного технічного стану допоміжного засобу реабілітації він повинен бути замінений у найкоротший строк на аналогічний, якщо потреба у його використанні зберігається.

У МОЗ також зазначають, що до складу мультидисциплінарних реабілітаційних команд медичних закладів вперше в історії України буде введено соціального працівника.

Відповідний пілотний проєкт вже запустили у 19 лікарнях, де працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди.

"Зверніть увагу, що лікар фізичної та реабілітаційної медицини зобов’язаний надати вам інформацію про всіх виробників допоміжних засобів реабілітації чи протезистів-ортезистів, з якими в медзакладу укладено відповідні договори. Всі послуги та обладнання надаються пацієнтам безоплатно", – кажуть у МОЗ.