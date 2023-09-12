МОЗ не заперечує проти продажу препаратів екстреної контрацепції без рецепта

Міністерство охорони здоров’я не заперечує проти безрецептурного відпуску препаратів екстреної контрацепції, однак із з чіткими обмеженнями щодо віку пацієнтів, повідомили у відомстві.

"Ми вже звернулися до ряду виробників – як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків – з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів", – кажуть у МОЗ.

У відомстві наголошують, що за попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату.

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"Попередньо, у разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця", – зазначають у міністерстві.

Препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС

У МОЗ кажуть, що у жінки є право перервати небажану вагітність, особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля. Однак зазначають, що усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а тому "можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки".

Саме тому засоби екстреної контрацепції наразі реалізуються в Україні за рецептом за рішенням їхнього виробника.

У МОЗ пояснюють, що засоби екстреної контрацепції зазвичай мають 2 діючі речовини:

левоноргестрел;

уліпристалу ацетат.

Препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС. Однак одночасно у низці країн вони є рецептурними.

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"Навіть в Угорщині, де знаходиться штаб-квартира виробника оригінального препарату, він є рецептурним", – кажуть у МОЗ.

Ліки на основі уліпристалу ацетату в більшості країн Європейського Союзу доступні без рецепта. В Україні не зареєстрований оригінальний препарат, однак доступні дженерики (лікарський засіб, який містить активну речовину, ідентичну запатентованій первинним виробником) які відпускаються за рецептом.

Нагадаємо, у квітні 2023 року у суспільстві розпочалася дискусія щодо доцільності рецептів на протизапальні препарати та гормональні контрацептиви. Зокрема, йшлося про рецептурний препарат Постинор (левоноргестрел), який приймається для екстреної контрацепції протягом 72 годин після незахищеного статевого акту або у разі, якщо застосований метод контрацепції був ненадійний.

У травні 2023 року у МОЗ казали, що "Постинор" не виключать зі списку рецептурних ліків.