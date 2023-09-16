В організмі 90% європейців виявили хімічні сполуки з пакувань для їжі, які впливають на гормони

Бісфенол – хімічна сполука, яка присутня у паковуванні харчових продуктів.

У Європейському агентстві з навколишнього середовища (ЕЕА) заявили, що бісфенол присутній в організмі більшості європейців. Як свідчать результати нещодавнього дослідження, ця сполука може впливати на гормони людей.

Сполуку виявили в сечі 92% дорослих учасників з 11 європейських країн. У ЕЕА дійшли висновку, що такий показник є небезпечним для здоров'я мільйонів людей.

Реклама:

Дослідження проводили з 2014 до 2020 року у Хорватії, Чехії, Данії, Франції, Фінляндії, Німеччині, Ісландії, Люксембургу, Польщі, Португалії та Швейцарії.

Найнижчий рівень бісфенолу був у жителів Швейцарії (приблизно 71%), а у Франції, Люксембурзі та Португалії – найвищим.



"Бісфенол А становить набагато більший ризик для нашого здоров’я, ніж вважалося раніше. Ми повинні серйозно поставитися до результатів цього дослідження та вжити більше заходів на рівні ЄС, щоб обмежити вплив хімічних речовин, які становлять ризик для здоров’я європейців", – заявила виконавча директорка EEA Ліна Юля-Мононен.

В агенції зазначили, що бісфенол може завдати шкоди імунній системі людини навіть в дуже низьких дозах. А ще – викликати гормональні збої, що може призвести до раку молочної залози та безпліддя.

Попередні дослідження підтверджували шкідливий вплив бісфенола на організм: у людей діагностували ендокринні порушення, зниження фертильності та шкірні алергічні реакції.

Бісфенол А використовують у пластикових і металевих харчових контейнерах, багаторазових пляшках для води, трубах для питної води тощо. Кілька десятиліть тому його навіть використовували для виготовлення дитячих пляшечок, допоки не заборонили.

Реклама:

Нагадаємо, деякі хімічні сполуки, які використовують при виробництві харчів також можуть чинити шкоду організму. Наприклад, підсолоджувач аспартам з дієтичних напоїв та жувальних гумок можуть визнати канцерогеном.