У Черкасах вперше провели трансплантацію кісткового мозку від однієї дитини до іншої

10-річній дівчинці пересадили кістковий мозок від молодшого брата.

Дитячу алогенну трансплантацію вперше виконали в регіональній лікарні, зазначають у Черкаському клінічному онкологічному центрі.

Дівчинку вже виписали з лікарні.

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Родина Насті дізналася про її хворобу у грудні 2021 року. Обстежити дитину повноцінно в Черкасах не вдалось через повномасштабне вторгнення.

Настя після операції. Фото: Черкаський клінічний онкологічний центр

Сім'я переїхала до Італії, де пробула майже рік. Однак повернулась додому, щоб продовжити лікування.

"Донором для Насті став її 6-річний братик Артем, який підійшов за всіма показниками. Пам’ятаю, коли він зайшов до відділення з бабусею, ми запитали, чи знає, чому він сюди прийшов, хлопчик відповів, що прийшов урятувати свою сестру", – розповідає завідувачка Центру дитячої онкології та гематології Оксана Глухарева.

Вона додала, що лише у 30% випадків родич може бути донором кісткового мозку.

Маленьким пацієнтам вручили подарунки під час виписки

"Ми спостерігатимемо за її самопочуттям, лабораторними показниками, але основний крок у перемозі над хворобою вже зроблено", – зазначала Оксана Глухарева.

Завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Черкаського онкологічного центру Богдан Скульський пояснив, що лише після 2 років активного спостереження можна вважати, що ризики рецидиву мінімальні. Адже недуга пацієнтки – це не злоякісне захворювання крові, а спадкова хвороба.

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Операцію проводили за підтримки та консультування лікарів зі столичного "Охматдиту".