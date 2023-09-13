У Києві однорічній дитині трансплантували кістковий мозок від донора з США

Немовляті з синдромом Гурлера провели трансплантацію кісткового мозку, де донором був 26-річний чоловік з США.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Операцію провели у гематологічному відділенні дитячої лікарні "Охматдит" в Києві.

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Завідувач відділення трансплантації кісткового мозку клініки "Охматдит" Олександр Лисиця у коментарі для "УП.Життя" розповів, що хвороба Дмитрика доволі рідкісна (належить до орфанних захворювань) та потребує швидкої трансплантації.

Кістковий мозок для Дмитрика. Фото: "Охматдит"

"Синдромом Гурлера – захворюванням обміну речовин. Тому провести пересадку бажано до 1 року, бо до цього часу у дитини формується ряд ускладнень опорно-рухомого апарату, серцево-судинної системи, розлади центральної нервової системи. Трансплантація дає можливість зупинити розвиток симптомів, а не повернути час назад", – сказав Олександр Лисиця.

Діагноз поставили у віці 11 місяців, далі для малечі розпочався зворотній відлік до здорового дитинства. Він зазначив, що раніше в Україні цей синдром виявляли пізніше, коли організм вже зазнав невідворотних змін в обміні речовин.

Завідувач відділення розповів, що Дмитрик – це друга дитина в сім'ї, і старша сестра підійшла йому як донор. Однак, подальший аналіз виявив, що вона є носієм цього синдрому – ефективність такої трансплантації була б вкрай низькою. Тому шукали неродинного сумісного донора.

"Складність операції полягала перш за все в тому, що пацієнту підійшов лише один донор в усьому світі. Доставка клітин передбачала важку логістику, зокрема – трансатлантичний переліт та велику часову різницю.

Клітини доставили до українського кордону, звідки їх автівкою за рекордний час доставили у столицю. Хочу зауважити, що від моменту забору клітин до їхньої трансплантації має пройти не більше ніж 72 години – треба встигнути, бо потім клітини помирають. Попри усі складності, матеріал доставили за 42 години", – розповів лікар.

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Підготовка хлопчика до операції

В Українському реєстрі донорів кісткового мозку в коментарі для "УП.Життя" розповіли, що донора для хлопчика шкали 3 місяці.

"Співпадіння ДНК показників донора з хлопчиком абсолютно повне. По показниках це сумісність 10 з 10. Часто буває що може бути кілька донорів з показниками 9 з 10, 8 і менше, тоді – лікарі вирішують чи підходить, бо приживлення клітин може не відбутися.

У Дмитрика цей донор був одним єдиним у світі з понад 40 мільйонів людей. Були ризики, що він не відгукнеться, не зможе, відмовиться, але все склалося", – зазначають реєстрі донорів.

Трансплантації також посприяв фонд "Таблеточки".

Завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця наголосив на важливості розширення української бази донорів кісткового мозку.

Нагадаємо, в Україні провели лише 53 трансплантації кісткового мозку між українцями. Наймолодшому пацієнту було 7 місяців, а найстаршому – 57 років.