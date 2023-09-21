Спалах поліомієліту в Україні завершився – ВООЗ

Європейське регіональне Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я оголосило про завершення спалаху поліомієліту в Україні.

Зазначається, що хворобу виявили у жовтні 2021 року. Тоді й почалося епідеміологічне розслідування. Під час нього проводили відбір проб навколишнього середовища, де виявили вірус.

Також у грудні 2021 року МОЗ затвердило план прискореної імунізації дітей від шести місяців до шести років.

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"Міністерство охорони здоров’я України оголосило завезений вірус поліомієліту місцевою надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я та швидко діяло з моменту його виявлення в тісній координації зі світовою спільнотою охорони здоров’я", – розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Початок повномасштабного вторгнення сповільнив темпи вакцинації. Однак наразі спалах хвороби ліквідували.

Як розповіла заступниця Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Віра Мендонса, протягом 2023 року в країну доставили 890 тисяч доз двовалентної вакцини від поліомієліту.

"Поки поліомієліт залишається загрозою в усьому світі, Україна залишатиметься вразливою, тому Міністерство охорони здоров'я продовжує посилення епіднагляду за хворобами, яким можна запобігти завдяки вакцинації, та працює над розширенням охоплення плановою імунізацією по всій країні, щоб захистити кожну дитину", – наголосив він.

Поліомієліт – це захворювання, спричинене вірусом, який переважно вражає спинний мозок або стовбур головного мозку. Найчастіше він поширюється через фекалії та слину.

Серед симптомів поліомієліту – м’язові болі та спазми, слабкість, негнучкість хребта і шиї, зниження рефлексів, параліч та деформація кінцівок. Після одужання людина не відновлюється.

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