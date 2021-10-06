В Україні зафіксували випадок зараження поліомієлітом – МОЗ

В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, спричиненого поліомієлітом.

Захворіла 1,5 річна дитина з Рівненської області, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

"Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання", – йдеться у повідомленні.

Перші симптоми хвороби проявились 1 вересня, а 3 вересня дитина потрапила в лікарню з паралізованими нижніми кінцівками.

Випадок зареєстрували як підозру на поліо – гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин.

В області вже працює команда епідеміологів та вірусологів, які нейтралізують можливу епідемічну загрозу, запевняють у МОЗ.

В Україні про зараження поліомієлітом востаннє повідомляли у 2015 році.

Тоді двоє дітей з Закарпаття заразилися вакцино-спорідненим вірусом, унаслідок чого їх паралізувало, але вони змогли одужати.

Нагадаємо, поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

У більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання.

Симптоми залежать від виду хвороби: з ураженням центральної нервової системи та без.

Поліомієліт неможливо вилікувати, але цій смертельно небезпечній хворобі можна запобігти завдяки вакцинації, пояснюють у Центрі громадського здоров'я.

Хвороба несе суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняє незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта, наголошують у МОЗ.

У 2021 році загальний рівень охоплення щепленнями від поліомієліту складає 84%, причому серед дітей до 1 року цей показник дорівнює лише 53%.

Цього недостатньо, щоб виробити колективний імунітет, тому в МОЗ закликають вакцинуватися проти поліомієліту.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але під найбільшим ризиком – діти віком до 5 років, тому перше щеплення необхідно зробити у перші місяці життя, кажуть у МОЗ.

З листопаду 2020 року спалах поліомієліту триває в Таджикистані.

Дикий поліовірус також поширюється в Афганістані та Пакистані.

Нагадаємо, ми розповідали про 10 щеплень, які обов'язково має зробити кожен.

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