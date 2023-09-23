У США чоловікові пересадили серце свині

У США хірурги пересадили серце свині чоловікові, щоб продовжити йому життя.

58-річний ветеран військово-морського флоту Лоуренс Фаусет став другим пацієнтом у світі, який пройшов подібний експеримент, повідомляє Medicalxpress.

Через два дні після операції Лоуренс Фаусет почав жартувати і міг сидіти в кріслі.

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За словами лікарів Університету Меріленда, які здійснили втручання, "чоловікові загрожувала майже вірна смерть" від серцевої недостатності, однак через інші проблеми зі здоров’ям йому не могли трансплантувати серце від донора-людини.

"Я буду чіплятися за життя зубами і нігтями, боротися за кожен подих, який зможу зробити", – каже Лоуренс Фаусет.

Лоуренс Фаусет з дружиною. Фото: University of Maryland School of Medicine

Хоча наступні кілька тижнів будуть вирішальними, лікарі були у захваті від реакції пацієнта на незвичайну трансплантацію.

"Знаєте, я просто киваю головою – як я можу розмовляти з кимось, у кого свиняче серце?" – жартує доктор Бартлі Гріффіт, який проводив трансплантацію.

Та ж сама команда штату Меріленд минулого року здійснила першу в світі трансплантацію генетично модифікованого серця свині Девіду Беннету, який прожив лише два місяці.

В країні існує величезна нестача людських органів для трансплантації. Минулого року в США було проведено понад 4100 трансплантацій серця. Це рекордна кількість, але пропозиції настільки обмежені, що операції пропонують лише пацієнтам із найкращими шансами на довготривале виживання.

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Спроби трансплантації органів від тварини до людини були невдалими протягом десятиліть, оскільки імунна система людей негайно знищувала чужорідну тканину.

Тепер вчені знову намагаються використовувати генетично модифікованих свиней, щоб зробити їхні органи більш схожими на людські.

Нещодавно вчені з інших лікарень перевіряли свинячі нирки та серця в донорських людських тілах, сподіваючись дізнатися достатньо, щоб розпочати офіційні дослідження так званих ксенотрансплантатів.

Для того, щоб отримати дозвіл на операцію Лоуренсу Фаусету дослідникам Меріленда потрібен був спеціальний дозвіл Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Медики подали до відомства 300 сторінок документів з описом операції.

Лікарі зазначили, що попри те, що перший пацієнт помер, вони отримали досвід і хочуть спробувати ще раз.

У своїй заяві дружина Лоуренса написала: "У нас немає жодних очікувань, окрім надії на те, що у нас буде більше часу побути разом. Хоча б час на те, щоб посидіти на веранді та випити кави разом".

Що змінилося цього разу

Після минулорічної трансплантації вчені виявили ознаки вірусу свині, що ховається в серці, і тепер у них є кращі тести для пошуку прихованих вірусів.

Пересадка серця свині людині. Фото: University of Maryland School of Medicine

Вони також внесли деякі зміни в ліки. До того ж Фаусет, хоч і мав останню стадію серцевої недостатності, але його стан був кращим, ніж у попереднього пацієнта.

На цей час його нове серце функціонує добре без будь-яких допоміжних механізмів, повідомили в лікарні.

"Це просто неймовірне відчуття – бачити, як це свиняче серце працює в організмі людини", – сказав доктор Мухаммад Мохіуддін, експерт із ксенотрансплантації Мерілендської групи.

Утім, він зазначив, що не хоче нічого прогнозувати.

"Будемо сприймати кожен день як перемогу і рухатися вперед", – додав він.

Свиняче серце було надане компанією Revivicor із Блексбурга, штат Вірджинія, воно має 10 генетичних модифікацій, з нього видалили деякі гени свині та додали деякі гени людини, щоб зробити його більш прийнятним для імунної системи людини.