У світі фіксують зростання випадків холери – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що за останній рік кількість захворювань на холеру збільшилося більш ніж удвічі.

За останніми даними, у 2022 році зафіксували понад 472 тисячі випадків холери. Для порівняння, у 2021 році їх було понад 223 тисячі.

Холеру виявили у 44 країнах, тоді як торік захворювання поширилося у 35 державах.

Реклама:

За даними ВООЗ, найбільше від холери минулого року постраждали Афганістан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малаві, Нігерія, Сомалі, Сирія.

Фото: SyhinStas/Getty Images

"Конфлікт, зміна клімату, обмежені інвестиції в розвиток країни та міграція населення через вразливість – усе це сприяло збільшенню кількості спалахів холери. Припинення обмежень, запроваджених через коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19), включно з меншою кількістю заходів з профілактики та контролю інфекцій, а також скорочення фінансування реагування на спалахи також вплинуло на інші захворювання, зокрема й холеру", – зауважили у ВООЗ.

Рівень смертності від холери становить 0,5% (2349 випадків).

Експерти ВООЗ повідомили, що наразі даних про інфекцію недостатньо. Вони прогнозують 1,3-4 мільйонів захворювань і до 143 тисяч смертей щорічно.

Холера – це гостра діарейна інфекція. Найчастіше вона виникає через вживання заражених продуктів та воду.

Серед симптомів холери – діарея, судоми м'язів, різка зміна рис обличчя (западання очей, посиніння губ і вушних раковин), холодна шкіра при нормальній або навіть заниженій температурі тіла, задишка та різка слабкість.

Реклама: