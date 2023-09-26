Київські лікарі вперше в Україні повторно пересадили пацієнту печінку

Столичні лікарі вдруге пересадили печінку пацієнту і врятували йому життя – це перший такий успішний досвід українських лікарів.
Щасливим пацієнтом став 57-річний Вадим з Миколаївщини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Чоловік довго хворів на цироз печінки, спричинений важкою формою гепатиту C, та рік тому йому зробили пересадку частини органа від родинного донора.
"Здавалося, все буде добре, але почав розвиватися процес хронічного відторгнення. Лікарі призначили інтенсивну терапію, проте вона не дала бажаного ефекту – зміни в пересадженому органі стали незворотними.
У чоловіка почали відмовляти нирки. Життя вдавалося підтримувати завдяки гемодіалізу", – кажуть у МОЗ.
Єдиним порятунком для Вадима була повторна трансплантація.
|Фото: МОЗ
Чоловіка внесли в список очікування. За деякий час Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила його спорідненим із померлим донором.
Пацієнту вдруге пересадили донорський орган у Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.
До порятунку чоловіка була залучена велика команда медиків.
"Ретрансплантація та післяопераційна реабілітація пройшли успішно. Чоловік почувається добре та уже повернувся додому.
Це – перший успішний досвід ретрансплантації печінки в Україні", – кажуть у МОЗ.
|У МОЗ повідомили про перший успішний досвід ретрансплантації печінки в Україні
Водночас досвід повторних пересадок інших органів українські трансплантологи вже мають.
Наприклад, у 2022 році у Львові провели успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопчику.
Нагадаємо, також в Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячному немовляті.
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