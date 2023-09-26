Київські лікарі вперше в Україні повторно пересадили пацієнту печінку

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 вересня 2023

Столичні лікарі вдруге пересадили печінку пацієнту і врятували йому життя – це перший такий успішний досвід українських лікарів.

Щасливим пацієнтом став 57-річний Вадим з Миколаївщини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

Чоловік довго хворів на цироз печінки, спричинений важкою формою гепатиту C, та рік тому йому зробили пересадку частини органа від родинного донора.

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"Здавалося, все буде добре, але почав розвиватися процес хронічного відторгнення. Лікарі призначили інтенсивну терапію, проте вона не дала бажаного ефекту – зміни в пересадженому органі стали незворотними. 

У чоловіка почали відмовляти нирки. Життя вдавалося підтримувати завдяки гемодіалізу", – кажуть у МОЗ.

Єдиним порятунком для Вадима була повторна трансплантація. 

 Фото: МОЗ

Чоловіка внесли в список очікування. За деякий час Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила його спорідненим із померлим донором.

Пацієнту вдруге пересадили донорський орган у Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова. 

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До порятунку чоловіка була залучена велика команда медиків.

"Ретрансплантація та післяопераційна реабілітація пройшли успішно. Чоловік почувається добре та уже повернувся додому.

Це – перший успішний досвід ретрансплантації печінки в Україні", – кажуть у МОЗ.

 У МОЗ повідомили про перший успішний досвід ретрансплантації печінки в Україні

Водночас досвід повторних пересадок інших органів українські трансплантологи вже мають. 

Наприклад, у 2022 році у Львові провели успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопчику.

Нагадаємо, також в Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячному немовляті. 

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