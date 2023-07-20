Вперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячному немовляті. ФОТО

Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячному немовляті.

Донором для хлопчика став його старший 4-річний братик, повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

У Максима, як і в інших немовлят після народження, взяли зразок крові для неонатального скринінгу на 21 рідкісну хворобу.

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"На 48-му годину життя у дитини взяли зразки крові для проведення дослідження. У Львівському скринінговому центрі було проведено первинне дослідження, потім невтішний результат підтвердили у експертному центрі Охматдиту", – розповіла завідувачка лабораторії медичної генетики Наталія Ольхович.

Максим з мамою. Фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит"

За її словами, завдяки цьому хлопчику встановили діагноз ще до появи перших симптомів недуги та почали своєчасне лікування.

У Максима виявили важкий комбінований імунодефіцит (рідкісна первинна імунна недостатність – ред.).

2-місячний хлопчик з медперсоналом. Фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит"

Як розповіли медики, без трансплантації кісткового мозку лише 5% таких пацієнтів доживає до 300 дня, 95% – помирають переважно від інфекцій. Тому починати лікування дуже важливо якомога раніше.

Донором кісткового мозку для Максима став 4-річний братик Євген. Це врятувало життя дитині.

Брат Максима Євген. Фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит"

Після лікування дитині провели трансплантацію. На той момент Максиму не було ще й 2 місяців. Він став найменшим пацієнтом в Україні, якому провели трансплантацію кісткового мозку.

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Максим у лікарні. Фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит"

"Трансплантація кісткового мозку дозволила скорегувати імунну систему хлопчика. Тепер він має шанс на повноцінне та довге життя. Його імунна система більше не боїться інфекцій", – зазначив завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця.

Пацієнт у медзакладі. Фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит"

Дотепер наймолодшому пацієнту, якому провели трансплантацію кісткового мозку було 7 місяців, а найстаршому – 57 років.

Нагадуємо, з жовтня 2022 року в Україні розширили скринінг новонароджених на спадкові та вроджені рідкісні захворювання.