У Новій Зеландії лікарі забули в животі породіллі інструмент розміром з тарілку

У Новій Зеландії лікарі забули в животі породіллі хірургічний інструмент "розміром з обідню тарілку" після кесаревого розтину.

Жінка страждала від хронічного болю протягом 18 місяців після народження дитини, поки обстеження не показало, що в її животі залишився ранорозширювач, повідомляє The Guardian.

Інструмент під назвою "ретрактор Алексіса" (AWR) використовують для відтягування країв рани до 17 сантиметрів під час операцій.

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Інцидент стався у міській лікарні Окленда в 2020 році, але комісар Нової Зеландії з охорони здоровʼя та інвалідності Мораг Макдавелл опублікувала звіт про це нещодавно.

Фото: herraez /Depositphotos

Після початкового розслідування цієї справи Оклендська окружна рада охорони здоров'я (Te Whatu Ora Auckland) "не зафіксувала" недбалості щодо пацієнтки, якій було близько 20-ти років.

Але у червні 2023 року комісарка Мораг Макдавелл визнала, що окружна рада порушила кодекс прав пацієнтів.

У звіті йдеться, що жінці зробили плановий кесарів розтин через побоювання лікарів щодо передлежання плаценти.

Однак після операції всередині залишили ранорозширювач (AWR), що спричнило хронічні болі.

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Загублений інструмент випадково виявили під час комп'ютерної томографії черевної порожнини – до цього його не помітили на рентгені.

"Існує значна кількість прецедентів, які свідчать про те, що коли сторонній предмет залишається всередині пацієнта під час операції, догляд за ним не відповідає належному рівню", – пише Мораг Макдавелл.

Нагадаємо, на Хмельниччині жінка звинуватила лікарів у знущаннях під час пологів, а поліція відкрила справу.