На Хмельниччині жінка звинуватила лікарів у знущаннях під час пологів, поліція відкрила справу

ВИПРАВЛЕНО 29.08

У Волочиську на Хмельниччині жінка заявила про знущання під час пологів, після чого її новонароджена дитина опинилась у реанімації.

Тетяна Галущак (Дубик) народжувала у Волочиській багатопрофільній лікарні під наглядом заввідділення.

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За словами породіллі, під час пологів її лікарка та інші акушерки "витискали" з неї малюка, били її по обличчю та відливали водою, обзивали та звинувачували в тому, що вона "неправильно тужиться".

Новонароджений син Тетяни Павло вже 49 днів перебуває в реанімації у важкому стані. Мати звинувачує лікарку Волочиської багатопрофільної лікарні у недбалості.

Поліція Хмельницької області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником та розпочала досудове розслідування.

Про жахливі пологи Тетяна розповіла у своєму Instagram, а також у коментарі "Українській правді. Життя".

Що сталося?

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Таня Дубик (@tanya__dubyk)

Тетяна Галущак (дівоче прізвище Дубик) з Підволочиська – молода мама, яка заявила про знущання і недбалість з боку лікарів під час пологів.

Її малюк від народження був підключений до апарату ШВЛ та перебуває в реанімації вже понад місяць.

З 5 тижня вагітності жінка перебувала на обліку в жіночій консультації Волочиської багатопрофільної лікарн. За словами Тетяни, вагітність протікала добре: не було токсикозу, підвищеного чи пониженого тиску, слабкості.

12 липня у Тетяни почалися перейми, тож вона з чоловіком поїхала до лікарні.

Під час огляду породіллі розкриття шийки матки було "на півтора пальця". Жінка каже, що просила про кесарів розтин, однак лікарка нібито вирішила, що пологи мають бути природними.

"Останнє УЗД було зроблене за 5 тижнів до пологів, на якому встановлено, що вага дитинки 3 500. Лікарка, не врахувавши, що останні п’ять тижнів є активною фазою росту плоду і він міг активно набрати, при надходженні мені не зробила УЗД, щоб хоча б дізнатися, чи немає обвиття. Не говорячи вже про розміри дитинки", – каже Тетяна.

За словами Тетяни, приблизно о 10:45 ранку, під час огляду лікарі виявили, що розкриття вже на 9 сантиметрів. Жінка каже, що їй ввели розчин окситоцину.

"Я довго тужилася, лікар та акушерка кричали мені тужитися сильніше, що я й робила, проте плід не виходив. В один момент почали збігатися інші лікарі-гінекологи цього відділення. Всіх лікарів було п'ять, також були присутні інші медпрацівники, медсестри, старша акушерка та санітарки.

Всі стояли біля мене, кричали, що я "неправильно тужуся", обзивали мене "дурою", "лінивою егоїсткою", також були фрази "зробити змогла, а народити не можеш" та інші, які я в силу пережитого стресу не пам’ятаю", – пише Тетяна.

Жінка стверджує, що коли стало видно маківку дитини, дві лікарки почали тиснути породіллі на живіт.

Зазначимо, що "витискання" дитини (прийом Кристеллера) заборонене в Україні, оскільки воно є дуже травматичним і небезпечним для матері та дитини.

"Коли результату не було, вони це почали робити двоє одночасно – витискали дитину в чотири руки. Сказати, що я кричала від болю, це нічого не сказати. Я просила кисню, оскільки не мала чим дихати, а лікарі замість того, щоб дати кисневу маску, відливали мене водою і били по обличчю", – стверджує Тетяна.

Жінка каже, що коли голівка дитини вийшла, лікарка провела епізіотомію (надрізання промежини), але це начебто не вплинуло на пологовий процес.

Після народження сина мати не почула його плач.

"Найстрашніший і найболючіший момент був, коли мого малюка витягли, а він не заплакав. Світ тоді зупинився. Дитину на секунду поклали мені на груди і одразу забрали на стіл, а я почула такі фрази "адреналін і штучне дихання дитині", – каже Тетяна.

Лікарка викликала реанімобіль дитячої лікарні з Хмельницького. До приїзду бригади, за словами Тетяни, малюком займалась лікарка, яка нібито "вперше проводила реанімаційні заходи новонародженому".

Тетяна майже не бачила сина, але в якийсь момент її чоловіку та батькам дозволили зайти. Малюка забрали у реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні, з ним поїхав чоловік Тетяни.

Хмельницькі лікарі сказали йому, що стан дитини важкий, але загрози життю немає. Вони дійшли висновку, що ускладнення можуть бути пов’язані з травмами під час пологів.

Під час УЗД у породіллі виявили внутрішні гематоми черевної порожнини, збільшення нирки та інші ушкодження.

"Протягом трьох днів до мене заходили лише акушерки і санітарка, а також дитяча медсестра, яка сказала "ти ж розумієш, що вини лікарів немає, ти сама винна, що погано тужилась", – заявляє Тетяна.

На 6 день після пологів жінку виписали, але на місяць заборонили вставати з ліжка.

"Я вдома, без дитини, покалічена, у важкому психологічному стані. Чоловік щодня зранку їде в реанімацію, купує всі ліки за призначенням. Ліки, яких немає в Хмельницькому, їде купувати в Тернопіль. І так по колу. А я місяць лежу, синочка свого так і не бачила", – каже потерпіла.

Тетяна звернулася до поліції. При цьому вона стверджує, що інша лікарка намагалась переконати її забрати заяву.

"Ми відповіли, що моє життя і тим паче життя нашої дитини не продається", – йдеться у дописі Тетяни.

Тетяна стверджує, що під час цієї зустрічі лікарка казала, що ускладнення трапляються, діти помирають під час пологів і "вона не знає, за що Тетяні така карма".

Тетяна не може розголошувати деталі слідства. Вона лише розповіла "УП. Життя", що хоче "справедливого вироку" для медиків.

"Неправомірні дії з боку акушер-гінеколога призвели до тяжких наслідків. Дитинка 49 день в реанімації. Стан критичний, жодних прогнозів лікарі, на жаль, не дають..." – сказала Тетяна.

Хмельницькі правоохоронці розпочали розслідування.

"До поліції надійшла заява про те, що в результаті недбалого ставлення до своїх професійних обов’язків акушера-гінеколога Волочиської багатопрофільної лікарні під час пологів були спричинені тяжкі наслідки здоров'ю породіллі та її новонародженої дитини.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України", – написали поліціянти.

Якщо провину лікарки доведуть, їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років.

Також лікарку позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

"Українська правда. Життя" намагалась додзвонитися до Волочиської багатопрофільної лікарні, але відповіді поки що не отримала.