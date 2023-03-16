У Вінниці пацієнтка відсудила 400 тисяч компенсації за "забутий" медичний шпатель 18 років тому

Жінка подала до суду на Вінницький Військово-медичний Центр ВПС України, в якому їй провели операцію 18 років тому.

Медики "забули" дістати хірургічний інструмент і зашили його в пацієнтці.

Вона мала отримати 900 тисяч компенсації, йдеться у рішенні Вінницького апеляційного суду.

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Але через апеляцію госпіталю суд зменшив виплатити 400 тисяч гривень, повідомило видання "20 хвилин" з посиланням на пресреліз суду, який згодом видалили.

У 2005 році хірурги "забули" та зашили у черевній порожнині жінки шпатель Ревердена – хірургічний інструмент довжиною 30 см та вагою близько 300 г.

Жінка тривалий час скаржилась на болі в лівій поперековій ділянці, втомлюваність та задишку під час ходи. Але інструмент виявили у її тілі лише у 2019 році, коли пацієнтці провели мультиспіральну комп`ютерну томографію.

Пацієнтка зазначає, що жодних інших операції в її житті не було. Проте через погіршення стану здоров'я жінка отримала безстроково 3 групу інвалідності.

Позивачка оцінила рівень моральної шкоди у 5 тисяч гривень за весь час – з 22 лютого 2005 року (коли відбулась операція) до 3 грудня 2019 року (коли інструмент з неї нарешті дістали).

У грудні 2022-го суд у Вінниці постановив стягнути з госпіталю майже 4 тисячі грн за матеріальну шкоду, витрати на судмедекспертизу та послуги юриста – по 5 тисяч грн та 885 тисяч компенсації за моральну шкоду.

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Проте Військово-медичний центр подав апеляцію. Пояснюючи тим, що грошова компенсація – не співмірна.

Нагадаємо, лікарські помилки часом можуть коштувати життя пацієнтів. Нещодавно у Києві через недбалість у пацієнтки гінекологічного відділення виникла кровотеча та шок.