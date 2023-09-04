Львівські лікарі зробили пересадку нирки підлітку: донором став батько

Львівські хірурги зробили пересадку нирки 15-річному хлопцю з Волині, який останні п'ять років провів у лікарняних палатах через хворобу.

Донором для Сашка Козулі став його батько, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

За словами лікарів, протягом останніх п'ять років хлопець страждав від аутоімунного захворювання, яке "знищило" нирку Сашка.

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"Спочатку в хлопця зʼявилися набряки та зменшилася кількість сечі. Причиною виявилася аутоімунна недуга – системний червоний вовчак.

При цьому захворюванні імунна система виробляє антитіла, що атакують та руйнують здорові клітини, тканини й органи власного організму. Це може призводити, зокрема, до ниркової, серцевої та легеневої недостатності", – розповіли медики.

Фото: Перше медоб'єднання Львова

У Сашка відмовили саме нирки, тож протягом кількох років функції органу виконував спеціальний апарат. Для того, щоб врятувати хлопця, потрібно було здійснити пересадку нового органу.

Операцію підлітку повинні були зробити ще минулого року. Однак, хлопець перехворів коронавірусом і його організм ще більше ослаб, тому трансплантацію довелось відкласти.

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Протягом року стан Сашка вдалося стабілізувати. У результаті лікарі провели операцію з пересадки нирки, яка тривала шість годин.

"Татову нирку хірурги вилучили лапароскопічно – через невеликий розріз – аби його одужання було швидшим. Батькова нирка запрацювала в тілі сина просто на операційному столі", – кажуть лікарі.

Через вісім днів після трансплантації Сашка виписали додому. Тепер хлопець хоче поїхати з татом і дідом на риболовлю та повернутися до школи. Цього року він йде у 11 клас.

Нагадаємо, раніше в Україні вперше успішно трансплантували відразу два органи: підшлункову залозу та нирку.