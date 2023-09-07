У Львові онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері

У Львові онкохворому хлопчику пересадили стегнову кістку, надруковану на 3D-принтері. Це вперше таку операцію провели на заході України.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

У восьмирічного Богдана з Івано-Франківщини саркома Юінга. Це рак кісток, який найчастіше зустрічається у дітей та підлітків. За словами медичної організації, щороку його діагностують у 3 дітей з мільйона.

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Хлопчик вже вдруге бореться із раком.

8-річному Богдану пересадили стегнову кістку

"У 3 роки йому діагностували рак печінки. Тоді малюк пройшов довгий шлях до одужання та переніс складну операцію з видалення пухлини разом із жовчним міхуром", – розповіли в організації.

Цього разу злоякісна пухлина вразила 28 см стегнової кістки дитини. Для збереження ноги треба було замінити уражену раком частину на імплант.

Титановий імплант виготовили київські інженери. Вони створили три варіанти різної довжини. Це зайняло близько 1,5 місяця – місяць проєктування та 2 тижні друку.

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Створення кістки на 3D-принтері зайняло близько 1,5 місяця

Операцію провели у Лікарні Святого Миколая лікарі зі Львова, Києва та Івано-Франківська. До неї готувалися пів року.

Спершу лікарі видалили саму пухлину та провели експрес-біопсію, аби з’ясувати об’єм видалення кістки. Лише потім спеціалісти її видалили та встановили імплант, який ростиме разом із дитиною. Операція тривала 6 годин.

"Богданчик уже повернувся до Івано-Франківська та продовжує лікування, яке буде тривалим. Попереду в хлопчика – кілька курсів поліхіміотерапії та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку", – повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Це вперше таку операцію провели на заході України

Нагадаємо, раніше ми писали про дослідження, яке встановило, що рак молодшає.

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