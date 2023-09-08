Вчені дослідили, як рух очей пов'язаний зі сприйняттям інформації на слух

Група вчених з університету Торонто та Дослідницького інституту Ротмана в Канаді виявила, що люди під час уважного прослуховування майже не рухають очима та мають прикутий погляд.

А особи з погіршеним слухом зосереджують погляд навіть при прослуховуванні людського голосу середньої гучності.

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в журналі Journal of Neuroscience, пише Science Alert.

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Вчені провели 3 експерименти, під час яких молоді люди слухали звуки комфортної гучності, а науковці фіксували рух їхніх очей.

У першому експерименті 26 учасникам вмикали записи мови впереміш з безглуздим лепетом. Під час відтворення людської мови екран перед учасниками був або порожнім, або показував фіксований квадрат.

Після кожного прослуховування аудіо учасники проходили швидкий тест на розуміння почутої інформації.

Дослідники помітили, що рухи очей зменшувались, коли люди "напружувались" для кращого розуміння мови.

У другому експерименті 22 учасники прослуховували записані короткі речення. У цей час вони мали спостерігати за крапкою, яка випадково рухалася по екрану перед ними. Дослідники знов відмітили, що коли людям важко розчути інформацію або треба докласти більше зусиль, їхній погляд зосереджується.

Останній експеримент проводився серед 23 учасників, кожен з яких прослухав по дві 10-хвилинні історії з подкасту.

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Одну з історій було зашифровано, тому що фрагменти відтворювались не послідовно.

Інший фрагмент аудіо був послідовним, але замаскований переривчастим звуком людського лепету. Він змінювався за гучністю, щоб полегшити або ускладнити прослуховування історії.

На екрані було 16 точок, які довільно рухалися під час розповідей. Потім учасників попросили пройти тест на розуміння почутого.

Під час зашифрованої історії очі слухачів рухалися більше, ніж під час прослуховування цільної історії.

Але оскільки оригінальний запис подкасту був "змазаний" людською мовою, ніби розмова в людному ресторані, учасникам довелося докласти додаткових зусиль, щоб почути, про що йдеться.

У попередніх експериментах, де був лише білий фоновий шум, очі людей рухались швидше, але коли завдання ускладнилося, погляд залишався незмінним.

Науковці також встановили, що картинка на екрані чи кількість рухливих точок майже не вплинула на те, наскільки рухалися очі людей.

Науковці зазначають, що ​​напружене слухання не завжди пов’язане з втратою слуху, але це може бути однією з перших ознак того, що людині важко сприймати інформацію.

Далі вчені хочуть дослідити, чи такий самий результат буде у літніх людей, які мають вікові зміни слуху, а також наскільки зменшуються зусилля під час прослуховування зі слуховим апаратом.