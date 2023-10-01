Вчені знайшли спосіб лікування необоротного паралічу мишей – дослідження

Вчені знайшли спосіб лікування паралічу у мишей із повним ушкодженням спинного мозку. За словами науковців, це перший крок для лікування паралізованих людей.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science.

Вчені з Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія) виявили, що відростання нейронів недостатньо для відновлення ходьби. Натомість регенеративна терапія має спрямовуватися на конкретні нейрони та направляти їх у правильне місце.

Реклама:

"Ми очікуємо, що наша генна терапія буде діяти у поєднанні з іншими нашими процедурами, пов’язаними з електричною стимуляцією спинного мозку", – каже співавтор дослідження, нейробіолог Грегуар Куртін.

Аксони, які із грудного відділу хребта прямують до поперекового. Фото: Jimmy James Ravier

Під час часткового ураження спинного мозку рухові функції відновлюються природним шляхом. Нейрони, які відповідають на ходьбу, розташовані у поперековому відділі хребта. У разі тимчасового паралічу нейрони із грудного відділу передають сигнал у поперековий, що дозволяє відновити рухливість.

Проте повне ушкодження спинного мозку перешкоджає такому самозагоєнню.

За допомогою генетичного аналізу дослідники встановили, які нейрони грудного відділу спинного мозку сприяють природному загоєнню. Вони простежили за їхніми аксонами – крихітними нервовими волокнами, які з’єднують нейрони та проводять нервові імпульси.

"Наші спостереження з використанням секвенування одноклітинної ядерної РНК виявили не тільки специфічні аксони, які повинні регенерувати, але й те, що ці аксони повинні знову з’єднатися зі своїми природними мішенями, щоб відновити рухову функцію", – розповідає співавтор дослідження Джордан Сквайр.

Після отриманих спостережень нейробіологи розробили генну терапію. Вона має стимулювати відростання аксонів і направляти їх до спинного мозку, який знаходиться у поперековому відділі хребта.

Реклама:

Вчені активували програму росту в нейронах для того, щоб їхні аксони відросли. Вони підвищили регуляцію білків, які допомагають аксонам просуватися крізь пошкоджену тканину. Також дослідники дали їм молекули, які допомагають знаходити свої цілі в поперековому відділі.

У результаті цього миші, які були повністю паралізовані, знову почали ходити. Коли вчені відключили ці нейрони, ефект зник.

Регенерація аксонів у місці повного пошкодження спинного мозку. Зверху – спинний мозок миші без лікування, знизу – після генної терапії. Фото: Jimmy James Ravier

"Ми вважаємо, що повне рішення для лікування травми спинного мозку вимагатиме обох підходів: генної терапії для відновлення відповідних нервових волокон і стимуляції хребта, щоб максимізувати здатність цих волокон і спинного мозку, розташованого нижче травми, спричиняти рух", – зазначає Грегуар Куртін.

Однак дослідники зауважують, що сприяти регенерації на великих відстанях значно складніше. Тому для застосування цього методу на людях треба провести ще багато досліджень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені зробили прорив у лікуванні паралічу та відновили рухливість у 9 пацієнтів.