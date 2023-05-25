12 років був паралізований: чоловік з Нідерландів став на ноги завдяки імпланту в мозку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 травня 2023

У Нідерландах 40-річний Герт-Ян Оскам, який протягом 12 років був паралізований, наново вчиться ходити завдяки вживленому у мозок електронному імпланту. 

Це перший такий випадок в історії медицини, повідомляють в CBS NEWS з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Nature. 

Герт-Ян Оскам протягом кількох років бере участь в дослідженнях вчених, зокрема невролога зі Швейцарського федерального технологічного інституту Грегуара Куртіна, який займається розробкою електронних імплантів.  

У 2018 році команда Куртіна виявила, що технологія може стимулювати нижній відділ хребта та допомагати людям із травмами спинного мозку відновлювати навички ходьби.

Фото: Gilles Weber

Під час останнього дослідження близько року тому науковці відновили зв’язок між головним та спинним мозком Оскама за допомогою цифрового мосту, який посилає сигнали з голови до нижніх кінцівок. 

"Ми вловили думки Герта-Яна та перевели ці думки в стимуляцію спинного мозку для відновлення довільних рухів", – пояснює Куртін.

За допомогою цього чоловік навчився стояти, ходити, підійматися сходами та перетинати складну місцевість. 

Зазначається, що протягом усього дослідження Оскам взяв участь у 40 сеансах нейрореабілітації й нині може пройти щонайменше 100 метрів й більше, залежно від погоди.

40-річного Герта-Яна Оскама паралізувало 12 років, коли чоловік перебував у Китаї й на велосипеді потрапив у аварію. 

"Я хотів знову ходити, і я вірив, що це можливо", – сказав Оскам.

Фото: CHUV / GILLES WEBER

Дослідники планують зменшити апаратне забезпечення системи, яке необхідно для роботи імпланту, адже нині чоловік носить його в рюкзаку. 

Науковці прогнозують, що у майбутньому цим методом можна буде відновити рух рук та кистей. 

Вони також вважають, що технологію можна буде застосовувати пацієнтам, які пережили інсульт. 

Раніше ми розповідали, що у Львові вперше в Україні пацієнту вживили протез у кістку. 

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