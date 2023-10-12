В Україні розпочався епідсезон з ГРВІ: у ЦГЗ розповіли, скільки людей захворіло

В Україні 2 жовтня розпочався епідсезон ГРВІ 2023-2024. За тиждень захворіло близько 119 тисяч українців.

У Центрі громадського здоров'я зазначають, що інтенсивний показник захворюваності становить 290,4 на 100 000 населення.

Це на 39,9% менше від епідемічного порога, розрахованого для України, та на 13,4 % менше за аналогічний період минулого року.

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"Найбільш інтенсивно епідемічний процес із захворюваності на ГРВІ, в тому числі грип та COVID-19, проявився серед дітей віком до 17 років, які хворіли у 1,7 раза частіше за дорослих", - розповіли у ЦГЗ.

Найвищі показники захворюваності зареєстрували у таких областях:



Полтавській;

Київській;

Житомирській.

Найнижчі - у прифронтовій Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі.

З 2 по 8 жовтня госпіталізували 3150 осіб, із них 56,4% від усіх госпіталізованих - діти до 17 років.

У ЦГЗ зазначають, що в Україні присутня циркуляція вірусів грипу. Так, наприклад, в Івано-Франківській області виявили пацієнта з вірусом грипу А.

Наразі жодного летального випадку не зареєстровано.

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Нагадаємо, у столиці за перший тиждень епідсезону зареєстрували майже 10 тисяч пацієнтів з ГРВІ.