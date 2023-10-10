У Києві розпочався епідсезон: скільки людей захворіли на грип та ГРВІ

У Києві протягом тижня 2-8 жовтня зареєстрували 9 519 хворих пацієнтів на грип та ГРВІ, зокрема COVID-19.

Відтак, в столиці розпочався епідемічний сезон, повідомляють в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я.

5786 пацієнтів, які захворіли протягом останнього тижня – діти. З них 45,3% – школярі. Дорослих захворіло 3733 осіб.

Реклама:

Протягом тижня було госпіталізовано 109 людей, зокрема 25 дітей та 94 дорослих.

Фото: Jose Luis Pelaez Inc/GettyImages

Медики виявили захворювання на COVID-19 у 387 пацієнтів, серед яких 21 дитина, віком до 17 років й 366 дорослих пацієнтів.

"Наразі четверо дорослих хворих перебуває у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Двоє дорослих людей померли від ускладнень COVID-19", – повідомляють в установі.

У Київському центрі додали, що наразі тижнева захворюваність нижче епідемічного порогу у 2,5 раза.

"Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення склав 322,4", – повідомили в установі.

Раніше ми повідомляли, що найкращий спосіб вберегтися від грипу – це щорічна вакцинація.

Вакцинація проти грипу не захищає проти COVID-19 і навпаки.

Нагадаємо, в Україні з’явилася спеціальна COVID-вакцина для дітей 5-11 років.