З 13 жовтня наркотичні ліки можна буде отримати лише за е-рецептом – МОЗ

З 13 жовтня в аптеках України наркотичні ліки можна буде отримати лише за електронним рецептом.

Паперовий рецепт більше діяти не буде, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що електронний рецепт на наркотичні ліки, які зазвичай використовуються для знеболення пацієнтів із важкими захворюваннями, запровадили у листопаді 2022 року.

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"Для пацієнта е-рецепт – зручна опція, оскільки не потрібно постійно відвідувати лікаря для отримання паперового рецепта. Його електронний аналог можна отримати й дистанційно. За майже рік електронний рецепт довів свою ефективність та зручність. Більшість пацієнтів та лікарів за цей час обирали саме е-рецепт, а не паперовий", – кажуть у МОЗ.

Однак паперовий рецепт продовжував діяти, як альтернатива, на час перехідного періоду, який вже добігає кінця.

Тому з 13 жовтня 2023 року, відпуск наркотичних препаратів в аптеці здійснюватиметься лише за електронним рецептом на всій території України, окрім прифронтових територій та зон бойових дій. Там діятимуть як електронний, так і паперовий рецепти.

"Таке рішення дозволить запобігти неконтрольованому обігу таких препаратів, адже їх вживання має особливо небезпечні ризики для життя та здоров’я людини", – кажуть у відомстві.

У МОЗ також відповіли на найпоширеніше питання щодо отримання наркотичних препаратів за е-рецептом.

Як отримати рецепт пацієнту, який немає мобільного телефону?

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Можна ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів (паспорт та індивідуальний податковий номер). Лікар роздрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення, який можна використати в аптеці.

Що робити, якщо вказав неправильний номер телефона або втратив до нього доступ?

В такому разі необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму. Номер телефону змінять протягом доби.

"Радимо пацієнтам, за можливості, перевірити у сімейного лікаря телефон, який прив’язаний до електронної медичної картки та у разі необхідності, змінити його", – кажуть у МОЗ.

Якщо у лікарні немає світла, чи можна буде отримати наркотичні (психотропні) препарати за паперовими бланками?

Існують певні винятки, в яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог:

проблеми в роботі Електронної системи охорони здоров’я, коли електронний рецепт не можна виписати (відключення світла, технічні проблеми в роботі системи тощо);

для призначення екстемпоральних препаратів (тобто таких, які виготовляються безпосередньо в аптеці);

якщо рецепт на наркотичні препарати виписують на прифронтових територіях або територіях, де тривають бойові дії.

Як бути з пільговими наркотичними препаратами?

Наркотичні пільгові ліки, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в межах програм місцевих бюджетів, теж відпускатимуться за е-рецептом.

Як виїхати за кордон з наркотичними ліками, які були відпущені за е-рецептом?

Якщо пацієнт планує виїжджати за кордон і перевозити ліки з собою, під час виписування е-рецепта лікар має надрукувати йому інформаційну довідку та обов’язково засвідчити її власним підписом і печаткою.

Які лікарі можуть виписати е-рецепт на наркотичні ліки (зокрема і пільгові)?

Виписати е-рецепт на наркотичний лікарський засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст: хірург, онколог, невролог тощо.

У якій аптеці можна придбати наркотичні ліки за е-рецептом?

Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.

Зауважимо, що термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів, як і паперового рецептурного бланка.