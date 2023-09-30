За рік продав 10 тисяч рецептів на метадон – поліція оголосила підозру лікарю-наркологу

У Кривому Розі поліція підозрює лікаря-нарколога у продажі 10 тисяч медичних рецептів на метадон.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровськї області.
Злочинну діяльність виявили правоохоронці відділення №2 Криворізького РУП.
Після слідчих дій встановили, що злочинцем був 45-річний лікар-нарколог.
|Фото: Поліція Дніпропетровської області
У Металургійному районі міста він незаконно видавав іншим особам спеціальні рецептурні бланки на право придбання наркотичного засобу – метадону. Лікар робив це за певну грошову винагороду.
|Фото: Поліція Дніпропетровської області
Про підозру у скоєні злочинів передбачених ч.2 ст.319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України, чоловіку повідомили 27-го вересня.
Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Раніше ми розповідали, що СБУ викрила зловмисників, які ввозили і продавали в Україні фальшиві ліки від раку.
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