За рік продав 10 тисяч рецептів на метадон – поліція оголосила підозру лікарю-наркологу

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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30 вересня 2023

У Кривому Розі поліція підозрює лікаря-нарколога у продажі 10 тисяч медичних рецептів на метадон.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровськї області.

Злочинну діяльність виявили правоохоронці відділення №2 Криворізького РУП.

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Після слідчих дій встановили, що злочинцем був 45-річний лікар-нарколог. 

 Фото: Поліція Дніпропетровської області 

У Металургійному районі міста він незаконно видавав іншим особам спеціальні рецептурні бланки на право придбання наркотичного засобу – метадону. Лікар робив це за певну грошову винагороду. 

 Фото: Поліція Дніпропетровської області 

Про підозру у скоєні злочинів передбачених ч.2 ст.319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України, чоловіку повідомили 27-го вересня.

Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше ми розповідали, що СБУ викрила зловмисників, які ввозили і продавали в Україні фальшиві ліки від раку

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