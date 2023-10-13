"Нога ж є": Харківська МСЕК не дала бійцю вищу групу інвалідності через відсутність ампутації

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 жовтня 2023

Дмитро Олійник отримав важке поранення ноги під час оборони Харкова. Він переніс 15 операцій: лікарі намагались відновити кінцівку. 

Однак згодом медики констатували втрату функціональності ноги. Чоловік мав підтвердити це перед медичною комісією.

Водночас Харківська обласна МСЕК вирішила дати бійцю 3-тю групу інвалідності замість 2-ої, оскільки кінцівку не ампутували. 

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Про це Дмитро розповів в коментарі для "УП.Життя". У МОЗ також відреагували на цей інцидент.

 Ноги пораненого бійця

Дмитро Олійник за рік до повномасштабного вторгнення став радником голови облдержадміністрації Харкова та займався розвитком ТРО. 

З перших годин вторгнення він боронив місто від наступу росіян. 27 лютого 2022 року отримав важке поранення правої ноги.

"Я змінив 4 лікарні: моє лікування тривало понад 6 місяців. Потім дали ще місяць відпустки, а потім на комісії ВЛК я відмовився списуватись - хотів повернутись до хлопців", – розповідає Дмитро.

Але під час служби чоловік зрозумів, що ситуація із самопочуттям  лише погіршується. Йому зробили ще 2 операції – загалом Дмитро переніс 15 хірургічних втручань. Але відновити функції кінцівки не вдалось.

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"Тому я зібрав пакет документів і подав їх на МСЕК, щоб встановити групу інвалідності. У висновках лікарів зазначено, що функціональність кінцівки втрачена – вирізано 90% м'язів", – розповідає він. 

Комісію МСЕК призначили на 10 жовтня. 

"Зайшов в кабінет, роздягнувся, щоб показати наслідки поранення. На що голова комісії відповіла "У тебе 3 група, одягайся". Навіть не ознайомилась із висновками лікарів. Пояснила, що нога-то в мене є", – обурено зазначає військовий. 

Він додає, що після певного діалогу з головою Харківської обласної МСЕК Бунічевою Ларисою Леонідівною, вона додала, що "була б ампутація – була б 2 група".... 

Дмитро розповів, що також надіслав пакет документів у ГО "Принцип", які допомагають військовослужбовцям. Юристи зазначили, що зі складним пораненням, внаслідок якого втрачена функціональність кінцівки, військовий має отримати 2 групу інвалідності. 

Після того, як Дмитро надав розголосу цій історії, на інцидент зреагували та в Міністерстві охорони здоров'я. 

"Відріж ногу – отримаєш групу", – це не інцидент, це вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності", – заявили в МОЗ.

В установі також зазначили, що проведуть перевірки у Харківській обласній МСЕК щодо  рішень про встановлення інвалідності. 

"Кожен, хто намагатиметься принизити героїв,  кожен, хто до своєї посади і повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, – буде жорстко покараний. Група інвалідності – не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється", – додали в міністерстві.

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