Де військові можуть проходити ВЛК? Розповіли у правозахисній організації

Військово-лікарська комісія (ВЛК) – це експертиза, яка визначає придатність до військової служби та необхідність медико-соціальної реабілітації.

Про можливі місця проходження ВЛК розповіли у правозахисній організації для військових "Принцип".

Найчастіше ВЛК проходять за територіальним принципом. Це передбачено пунктом 6.6 Наказу "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Коли військовослужбовець завершує лікування, його відправляють на ВЛК. У направленні на медогляд вказується назва закладу, де він його проходитиме. Переважно це установа, в якій військовий лікувався, або яка знаходиться поряд із військовою частиною.

Однак є й інші варіанти проходження ВЛК – за місцем:

лікування;

навчання;

перебування у відрядженні;

проведення відпустки.

Військовий має право просити про проходження медогляду в одному із цих місць. Про це він має зазначити у своєму рапорті.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, що впливає на терміни проходження ВЛК.

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