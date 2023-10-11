Де військові можуть проходити ВЛК? Розповіли у правозахисній організації

Військово-лікарська комісія (ВЛК) – це експертиза, яка визначає придатність до військової служби та необхідність медико-соціальної реабілітації.
Про можливі місця проходження ВЛК розповіли у правозахисній організації для військових "Принцип".
Найчастіше ВЛК проходять за територіальним принципом. Це передбачено пунктом 6.6 Наказу "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".
Коли військовослужбовець завершує лікування, його відправляють на ВЛК. У направленні на медогляд вказується назва закладу, де він його проходитиме. Переважно це установа, в якій військовий лікувався, або яка знаходиться поряд із військовою частиною.
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Однак є й інші варіанти проходження ВЛК – за місцем:
- лікування;
- навчання;
- перебування у відрядженні;
- проведення відпустки.
Військовий має право просити про проходження медогляду в одному із цих місць. Про це він має зазначити у своєму рапорті.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, що впливає на терміни проходження ВЛК.
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