Де військові можуть проходити ВЛК? Розповіли у правозахисній організації

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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11 жовтня 2023

Військово-лікарська комісія (ВЛК) – це експертиза, яка визначає придатність до військової служби та необхідність медико-соціальної реабілітації.

Про можливі місця проходження ВЛК розповіли у правозахисній організації для військових "Принцип".

Найчастіше ВЛК проходять за територіальним принципом. Це передбачено пунктом 6.6 Наказу "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Коли військовослужбовець завершує лікування, його відправляють на ВЛК. У направленні на медогляд вказується назва закладу, де він його проходитиме. Переважно це установа, в якій військовий лікувався, або яка знаходиться поряд із військовою частиною.

Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Однак є й інші варіанти проходження ВЛК – за місцем:

  • лікування; 
  • навчання;
  • перебування у відрядженні;
  • проведення відпустки. 

Військовий має право просити про проходження медогляду в одному із цих місць. Про це він має зазначити у своєму рапорті. 

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, що впливає на терміни проходження ВЛК. 

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