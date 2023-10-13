У МОЗ розширили перелік лікарів, які можуть переливати кров

В Україні розширили перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові.
До нього додались 26 лікарських спеціальностей, переважно хірургічного профілю, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Як пояснив директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України Василь Стрілка, відповідні зміни до наказу про кваліфікаційні характеристики запровадили через війну в країні.
"Раніше право переливати кров кваліфікаційними характеристиками передбачено було тільки для лікаря-трансфузіолога і лікаря-анестезіолога. Але, наприклад, у стабілізаційному пункті не завжди є лікар з такою кваліфікацією", – додав він.
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До переліку увійшли:
- гематолог;
- нейрохірург;
- кардіохірург;
- травматолог;
- комбустіолог (лікар, який спеціалізується на опіках);
- уролог;
- хірург;
- лікарі медицини невідкладних станів.
Цей наказ є розширенням дозволу переливання крові на догоспітальному етапі. Це дозволить широкому переліку лікарів, які боронять країну в лавах ЗСУ, використовувати кров та її компоненти для порятунку бійців на передовій.
"Тепер переливати кров на догоспітальному етапі мають ті медики, у кваліфікаційних характеристиках чиїх передбачено це, а також люди, які пройшли відповідне навчання.", – каже Василь Стрілка.
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