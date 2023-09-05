Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі

Уряд прийняв постанову, яка дозволяє військовослужбовцям після відповідного навчання переливати кров на догоспітальному етапі.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Для цього в МОЗ розширюють спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії: на тренінгу бойові медики отримають необхідні навички для переливання крові. Нова програма відповідає стандартам НАТО.

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"В цивільному житті ми можемо доставити людину з критичною крововтратою в шпиталь за 15 хвилин, але війна диктує свої умови. Маємо максимально ефективно реагувати виклики війни, щоб забезпечити всі необхідні умови та можливості для порятунку життя поранених.

Одне з критично важливих завдань – наблизити кров до пацієнта усіма можливими методами. Це в буквальному сенсі запорука виживання наших воїнів. Розгорнути інфраструктуру для використання крові на фронті непросто, однак маємо рухатись в цьому напрямі, бо ціна зволікання зависока – йдеться про людське життя", – зазначає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Фото: Ріна Резнікова

За приблизними підрахунками завдяки нововведенню вдасться суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов’язаних із крововтратою.

Нагадаємо, у серпні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що в Уряді розглядають можливість переливання крові на догоспітальному етапі.

Адже після навчання бойовий медик навіть без медичної освіти зможе рятувати життя.

Цій заяві передував пошук компромісу між Командуванням медичних сил, Міноборони і МОЗ стосовно переливання крові бойовими медиками на фронті.

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