Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі

Уряд прийняв постанову, яка дозволяє військовослужбовцям після відповідного навчання переливати кров на догоспітальному етапі.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Для цього в МОЗ розширюють спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії: на тренінгу бойові медики отримають необхідні навички для переливання крові. Нова програма відповідає стандартам НАТО.
"В цивільному житті ми можемо доставити людину з критичною крововтратою в шпиталь за 15 хвилин, але війна диктує свої умови. Маємо максимально ефективно реагувати виклики війни, щоб забезпечити всі необхідні умови та можливості для порятунку життя поранених.
Одне з критично важливих завдань – наблизити кров до пацієнта усіма можливими методами. Це в буквальному сенсі запорука виживання наших воїнів. Розгорнути інфраструктуру для використання крові на фронті непросто, однак маємо рухатись в цьому напрямі, бо ціна зволікання зависока – йдеться про людське життя", – зазначає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
|Фото: Ріна Резнікова
За приблизними підрахунками завдяки нововведенню вдасться суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов’язаних із крововтратою.
Нагадаємо, у серпні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що в Уряді розглядають можливість переливання крові на догоспітальному етапі.
Адже після навчання бойовий медик навіть без медичної освіти зможе рятувати життя.
Цій заяві передував пошук компромісу між Командуванням медичних сил, Міноборони і МОЗ стосовно переливання крові бойовими медиками на фронті.
Читайте також: Як бойові медики рятують на фронті та воюють в тилу з командуванням медичних сил. Інтерв'ю з Марією Назаровою. ВІДЕО