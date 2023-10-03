В Україні вперше провели спліт-трансплантацію печінки

В Україні вперше провели спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган розділили на дві частини та пересадили малюку й дорослому.

Про це повідомляють у Першому медичному об’єднанні Львова.

Меншу долю печінки лікарі трансплантували Луці із Житомирщини. Хлопчику лише 1 рік і 3 місяці.

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У нього діагностували біліарну атрезію – захворювання жовчовивідних шляхів. Без пересадки малюк міг би померти за кілька місяців.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Більшу долю отримав 20-річний чоловік зі Львівщини.

Донором став 15-річний хлопець, який помер через ушкодження мозку.

Також лікарі пересадили його серце та нирки.

Серце отримав 11-річний Влад із Тернопільщини. Йому у 6 місяців поставили діагноз дилатаційна кардіоміопатія – розширення шлуночка серця.

Причиною хвороби було запалення легень. Серце хлопчика було збільшене втричі й ледь поміщалося у грудній клітині.

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Лука, якому пересадили частину печінки, із батьками. Фото: Перше медичне об'єднання Львова 11-річний Влад, якому пересадили серце. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нирки трансплантували 12-річному Гені з Харкова та 18-річному Івану з Черкащини. Хлопці були на гемодіалізі – процедурі очищення крові.

"Минув рівно тиждень після трансплантацій. Нині усі пацієнти почувають себе добре", – розповідають медики.

Нагадаємо, київські лікарі вперше в Україні повторно пересадили пацієнту печінку.