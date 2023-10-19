Причина ожиріння може приховуватися у фруктозі – дослідження

Вчені вважають, що справжньою причиною виникнення ожиріння може бути фруктоза.

Про це повідомляє видання Medical Xpress із посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Obesity.

Дослідники з Університету Колорадо припускають, коли фруктоза засвоюється, вона знижує кількість енергії в організмі. Це викликає відчуття голоду.

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На їхню думку, саме фруктозою можна об’єднати інші теорії про причини ожиріння – вплив жирів, вуглеводів та цукру.

Фруктоза – це вуглевод, який міститься у солодких плодах та меду.

Також її вміст високий у цукрі та кукурудзяному сиропі. Крім того, фруктоза може утворюватися в організмі з інших вуглеводів, зокрема глюкози.

Співавтор дослідження Річард Джонсон вживає термін "гіпотеза виживання фруктози", який об’єднує в собі різні припущення про причину ожиріння, зокрема згубну роль жирів та вуглеводів.

"По суті, ці теорії, які ставлять безліч метаболічних і харчових факторів в центр епідемії ожиріння, є частинами пазла, об'єднаними однією останньою частиною: фруктозою.

Фруктоза – це те, що змушує наш метаболізм переходити в режим низького енергоспоживання і втрачати контроль над апетитом, а жирна їжа стає основним джерелом калорій, які сприяють збільшенню ваги", – пояснює Джонсон.

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За словами вченого, унаочненням цієї теорії можуть бути тварини, які впадають у сплячку. Коли рівень енергії падає, вони починають шукати їжу. Наприклад, ведмеді для підготовки до зими їдять фрукти.

Саме у фруктах міститься найбільше фруктози, яка здатна пригнічувати активну енергію. Жир тим часом слугує її запасом.

Однак продукти з високим вмістом фруктози блокують заміщення активної енергії з жирових запасів. Вони утримують активну енергію на низькому рівні – як у ведмедя, який готується до зимової сплячки.

"Ця теорія розглядає ожиріння як низькоенергетичний стан. Визначення фруктози як каналу, який перенаправляє активну заміну енергії на накопичення жиру, показує, що саме фруктоза є причиною енергетичного дисбалансу, який об'єднує теорії", – каже Джонсон.

Ця гіпотеза може стати першим кроком до ефективної профілактики ожиріння. Однак для її підтвердження необхідні подальші дослідження.

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