Вчені виявили, де може ховатися причина Long COVID

Вчені знайшли нове пояснення довготривалого ковіду. У кишківнику пацієнтів вони виявили залишки вірусу, які можуть занижувати рівень серотоніну – "гормону щастя".

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Cell.

Довготривалий ковід, або постковідним сидром – це стан, за якого симптоми COVID-19 не припиняються і після того, як вірус покидає організм.

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Серотонін відграє важливу роль для короткочасної пам’яті. Проблеми з нею можуть виникати через зниження рівня цього гормона. Зокрема, це може відбуватися через порушення роботи блукаючого нерва, який передає сигнали між мозком і тілом.

Вчені з Пенсільванського університету припустили, що зниження рівня серотоніну спричиняють залишки вірусу, які затримуються в кишківнику.

За словами дослідників, саме низьким рівнем серотоніну можна пояснити проблеми з пам'яттю, а також деякі неврологічні та когнітивні симптоми довготривалого ковіду.

Вчені проаналізували кров 58 пацієнтів, які хворіли на COVID-19 від 3 до 22 місяців. Результати вони порівняли з аналізом крові 30 людей без постковідних симптомів та 60 пацієнтів, у яких була гостра стадія коронавірусу.

За словами співавторки дослідження Мааян Леві, рівень серотоніну та інших речовин змінюється одразу після зараження COVID-19, як і при зараженні іншими вірусами.

Водночас у людей із Long Covid серотонін був єдиною важливою речовиною, яка не відновилася до початкового рівня.

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Дослідивши зразки пацієнтів із довготривалим ковідом, вчені виявили в них залишки вірусу. Вони спонукають імунну систему виробляти білки для боротьби з інфекцією – інтерферони.

Інтерферони, своєю чергою, викликають запалення, яке знижує здатність організму засвоювати триптофан – амінокислоту, що допомагає виробляти серотонін у кишківнику.

Крім того, згустки крові, які можуть утворюватися після коронавірусу, погіршують здатність організму виробляти серотонін.

Однак, це дослідження не було масштабним, тому його результати повинні підтвердити інші експерименти.

Висновки вчених можуть бути корисним для винайдення методів лікування довготривалого ковіду, зокрема ліки, які підвищують рівень серотоніну.

Автори зазначають, що їхнє дослідження може об'єднати й інші теорії затяжного ковіду – залишки вірусу, запалення, підвищене згортання крові та дисфункція вегетативної нервової системи.

Британські вчені виявили, що принаймні 10% пацієнтів мають Long COVID протягом місяця після гострої фази, а 2% – протягом трьох місяців.

Він супроводжується хронічною втомою, задишкою, підвищеним пульсом, маренням, безсонням, втратою смаку чи запаху, головними болями, болями у м’язах, лихоманкою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що довготривалий ковід може призводити до пошкодження кількох органів.