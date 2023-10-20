"Худла, але живіт ріс": на Волині лікарі видалили жінці 20-кілограмову ракову пухлину

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 жовтня 2023

На Волині лікарі видалили пацієнтці із раком яєчників пухлину масою до 20 кілограмів та довжиною в 40 сантиметрів. 

Хірургічне втручання провели у Волинському онкоцентрі Волинської обласної клінічної лікарні.

Операція під керівництвом завідувача відділення онкогінекології Івана Сінєльнікова тривала 2 години, повідомляють на Facebook-сторінці закладу.

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Жінка запідозрила хворобу пів року тому, коли почала швидко набирати вагу, але до фахівців не зверталась.

"Спочатку особливого занепокоєння це не викликало. Тест на вагітність виявився негативним, та й родичі заспокоювали: то така конституція тіла, яка передалася у спадок. Мовляв, мама теж повна. 

Попри й так невисоку вагу, жінка сіла на дієту, і начебто худла, а живіт розростався", – кажуть у лікарні.

Зрештою, жінка звернулася до гінеколога. На УЗД лікарі виявили пухлину і діагностували рак яєчників. 

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 Медики Волинського онкоцентру видалили жінці пухлину масою до 20 кілограмів

Операцію потрібно було робити якнайшвидше, оскільки велика пухлина могла луснути і спричинити сильну кровотечу. 

"Це призвело би до великої втрати крові і, зрештою, до летального випадку. Також існувала велика загроза ураження інших органів, і врятувати пацієнтку було би значно важче.

Це той випадок, коли дуже важливо вчасно звертатися по допомогу навіть за найменших сумнівів у своєму здоров’ї", – кажуть у лікарні. 

Операцію провели Іван Сінєльніков разом з хірургами Юлією Матюшко та Юлією Шевчук, інтерном Анною Денисюк та анестезіологом Романом Шурготом. Гістологія підтвердила рак. 

"Лікарі попередньо встановили першу А стадію захворювання. Інших розростань навколо не виявили, проте взяли необхідну кількість біопсій, аби остаточно зрозуміти ступінь ураження", – кажуть медики.

За словами лікарів, зараз пацієнтка почувається задовільно. До отримання всіх результатів обстежень вона перебуватиме в онкоцентрі.

 Пацієнтка запідозрила хворобу пів року тому, коли почала різко набирати вагу

Нагадаємо, для профілактики, зокрема, онкозахворювань жінкам потрібно проходити обстеження в гінеколога щороку. 

Раніше ми пояснювали, які є симптоми різних видів гінекологічного раку і коли треба звертатись до онкогінеколога.

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