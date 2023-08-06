Перший огляд у гінеколога: що потрібно знати і як підготуватись дитині та батькам

Перший візит до гінеколога – це завжди про хвилювання та невпевненість.

Дитячий акушер-гінеколог здатен відповісти на всі питання дівчинки та допомогти з проблемами, пов’язаними зі статевою системою.

Перше відвідування гінеколога не повинне викликати у дівчат страху та поганих емоцій. Щоб цього не трапилося потрібна не лише спільна робота дитини та лікаря, а й чуйна підтримка батьків.

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Про те, коли вперше йти до гінеколога, як підготуватись до консультації та яким маєє бути перший гінекологічний огляд, "УП.Життя" поспілкувались з експертами:

лікаркою-гінекологинею дитячого та підліткового віку Тетяною Юдіною;

психологинею та засновницею блогу про сексуальну освіту Анастасією Забелою.

Перше відвідування гінеколога

Коли йти до гінеколога?

Дитячий та підлітковий гінеколог проводить огляд дівчат від народження до 18 років. Немає універсальної формули для кожного – потрапити на перший прийом до гінеколога можна у будь-якому віці.

Якщо йдеться про диспансерний нагляд – його краще проходити 1 раз на рік.

Дитячий та підлітковий гінеколог проводить огляд дівчат від народження до 18 років. Фото: Gorodenkoff/depositphotos

Незалежно від того чи живе дівчинка статевим життям, чи ні – раз на рік вона може звернутись до лікаря, порозмовляти з гінекологом і отримати кваліфіковану консультацію.

"Іноді мамі потрібно звернутись до дитячого гінеколога навіть з новонародженою дочкою, і в такому віці можуть бути певні проблеми. Наприклад, запальні захворювання чи синехії (зрощення чи злипання малих статевих губ).

Профогляд 1 раз на рік буде доречним. Це не включає наявності в дівчинки певних скарг. Якщо такі є – то на консультацію можна потрапити в будь-який час", – розповідає дитяча гінекологиня Тетяна Юдіна.

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Cимптоми, які повинні насторожувати мам

Приводом звернутись до дитячого гінеколога в будь-якому віці (від народження до 18 років) є: поява незвичних чи надмірних виділень;

почервоніння статевих органів;

якщо мамі здається, що статеві органи не виглядають "правильно", не такі як мали б бути;

якщо струмінь сечі не виглядає як норма;

біль різного генезу.

"Поки дівчинка маленька, вона не завжди правильно диференціює біль, а просто скаже: "У мене болить животик". Але якщо мама відмічає окрім цього ще якісь гінекологічні скарги, то це беззаперечний привід звернутись до дитячого гінеколога", – наголошує Тетяна Юдіна.

Якщо мама відмічає у дівчинки якісь гінекологічні скаргии - це привід звернутись до дитячого гінеколога. Фото: AndrewLozovyi/depositphotos

Зміни менструального циклу, на які варто звернути увагу

У старших дівчат, підлітків, окрім вище зазначених cимптомів, можуть виникати порушення менструального циклу.

Менструальний цикл – це час від першого дня менструації до першого дня наступної менструації. У кожної людини цикл дещо відрізняється, але процес відбувається однаково.

Менархе – перша менструальна кровотеча. Менархе зазвичай настає через 2-3 роки після початку вторинного статевого розвитку (починають збільшуватись молочні залози, на певних ділянках тіла з’являється волосся).

"Нормальним вважається початок менструацій в віці 10-15 років. Якщо їх ще немає в 15 – це обов’язковий привід сходити до гінеколога. Початок менструацій раніше 10 років – також привід.

Але зараз стрес постійно впливає на людину, що призводить до стимуляції надниркових залоз і сприяє ранньому початку менструацій. Хоча початок менструацій в 8-9 років і є причиною поставити діагноз "раннє статеве дозрівання", та це не вважається патологією сьогодні.

Тому, можна вважати, що в нормі менструації починаються в проміжку 8-15 років. А абсолютною фізіологічною нормою є 10-15", – розповідає лікарка-гінекологиня дитячого та підліткового віку Тетяна Юдіна.

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Потрібно розуміти, що у підлітковому віці менструальний цикл часто нерегулярний, особливо інтервал між першим і другим циклом.

У більшості дівчат під час першої менструації кровотеча триває 2-7 днів. Іноді можуть траплятися короткі цикли (менше 20 днів) і довгі цикли (більше 45 днів), хоча 90% – триватимуть 20-45 днів.

До третього року після менархе 60-80% менструальних циклів встановлюються та тривають 21-34 дні, як це характерно для дорослих.

Менструальний цикл – це час від першого дня менструації до першого дня наступної менструації. Фото: phptpgraphee.eu/depositphotos

До гінеколога варто звернутись при наявності порушень менструального циклу. Підозру повинні викликати менструації, які: не розпочалися протягом 3 років після початку вторинного статевого розвитку;

не розпочалися до 14 років, при наявності ознак гірсутизму (ріст волосся у жінок в атипових місцях за чоловічим типом);

не розпочалися у віці до 14 років при наявності в анамнезі або під час обстеження ознак надмірних фізичних навантажень або розладів харчування;

не почалися у віці до 15 років;

відбуваються частіше, ніж кожні 21 день або рідше, ніж кожні 45 днів протягом кількох циклів;

відбуваються з інтервалом у 90 днів, навіть протягом одного циклу.

тривають понад 7 днів;

вимагають частої зміни прокладок або тампонів (частіше, ніж кожні 1-2 години);

супроводжуються надмірною кровотечею, пов'язані з наявністю появи великої кількості синців чи кровотеч ;

супроводжуютьсянадмірною кровотечею, при наявності розладів згортання крові в родичів.

В який день менструального циклу найкраще звернутись до лікаря?

В класичному варіанті, коли нічого не турбує – дівчинку гінеколог оглядає після менструацій (таких випадків приблизно 70%).

"Все залежить від ситуації та патології. Іноді лікар призначає консультацію прицільно перед менструаціями, щоб оцінити ендометрій (внутрішня оболонка порожнини матки) напередодні. Або ж в середині менструального циклу, коли скарги присутні безпосередньо під час овуляції ", – пояснює гінекологиня Тетяна Юдіна.

В класичному варіанті, коли нічого не турбує – дівчинку гінеколог оглядає після менструацій. Фото: IgorVetushko/depositphos

Як проводить консультацію дитячий гінеколог?

З соціальних мереж та переказів однолітків діти можуть мати певні упередження чи страхи стосовно консультації у гінеколога. Думають, що огляд – це обов’язково боляче або про те, що хтось може увійти в кабінет, коли пацієнтка оголена.

"Окремо можна винести страх бути осоромленою. Навколо гімену, або як його раніше називали – дівочої пліви, ходить чимало міфів і багато дівчаток переймаються, що гінеколог, побачивши їх вульву чи вагіну, відразу зрозуміє, що вони мали сексуальні контакти або ж мастурбували та зробить зауваження чи розкаже про це батькам", – пояснює психологиня Анастасія Забела.

Насправді дитячий гінеколог проводить консультацію не для того, аби осоромити дівчинку, а навпаки – допомогти їй, розв'язати проблеми зі здоров’ям та відповісти на незручні питання.

Дитячий гінеколог проводить консультацію щод допомогти дівчинці, розв'язати проблеми зі здоров’ям та відповісти на незручні питання. Фото: Dmytro_Z/depositphotos

Що може спитати лікар-гінеколог у дівчинки?

Перед першою консультацією варто приготуватись до таких питань: перший день менструації;

чи є скарги та які;

чи є виділення;

який у дівчинки менструальний цикл;

чи живе статевим життям.

Також варто не забути згадати про головні болі, зміни настрою, недостатню чи надлишкову вагу. Здається, що це не питання дитячого гінеколога, але насправді вони саме такі. Бо дівчата дуже залежні від менструального циклу.

"Іноді дівчаткам не дуже подобається відповідати на таку велику кількість питань, з часом вони намагаються уникати розмови. Тому лікар намагається привертати увагу, жартувати.

Підлітки соромляться на консультації, вважають питання недоречними. Та іноді чужій людині відкритись набагато легше, аніж довіритись мамі.

Гінеколог для дітей повинен бути й психологом певною мірою: слід підтримати юну пацієнтку, достукатись до неї та пояснити, що звертатись не соромно, це цілком нормально і потрібно", – консультує гінекологиня Тетяна Юдіна.

Що обговорюється на консультації дитячого гінеколога?

"Я дуже люблю, коли дівчатка приходять на профогляд з питаннями контрацепції, бо можу допомогти їм та покращити їхнє майбутнє. Методи контрацепції обговорюються з дівчинкою-підлітком, навіть якщо вона ще не живе статевим життям", – ділиться гінекологиня Тетяна Юдіна.

Якщо до відвідування гінеколога розмови з дівчиною-підлітком про статеве життя не було, то візит до лікаря може стати гарною нагодою аби поговорити.

"На жаль, і серед деяких дорослих досі побутує думка, що стан гімену є індикатором цнотливості, а мастурбація є огидним чи шкідливим заняттям. Тому важливою є комплексна сексуальна освіта, яка б розвінчувала міфи навколо тілесності та сексуальності", – пояснює психологиня Анастасія Забела.

Методи контрацепції обговорюються з дівчинкою-підлітком, навіть якщо вона ще не живе статевим життям. Фото: megaflopp/depositphotos

Вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ)

Вакцинація проти ВПЛ необхідна всім підліткам, щоб захистити їх від інфікування вірусом, який може спричинити рак шийки матки. Найбільш небезпечними є 16 та 18 штами ВПЛ, адже їх наявність може стати причиною онкології. Вакцинація проти ВПЛ працює надзвичайно ефективно та має потенціал для запобігання понад 90% випадків раку, спричиненого ВПЛ.

В Україні є 2 вакцини проти ВПЛ: "Церварикс" та "Гардасил". Найкраще проводити вакцинацію з 9 до 14 років. Проте після 14 років і до початку статевого життя вона також ефективна. Препарати вводять дво- чи триразово, в залежності від віку дівчини та вакцини.

Яка вакцина підходить дитині та скільки разів її потрібно вводити, необхідно консультуватись безпосередньо з лікарем-гінекологом.

Вакцинація проти ВПЛ працює надзвичайно ефективно та має потенціал для запобігання понад 90% випадків раку, спричиненого ВПЛ. Фото: luckryraccoon/depositphotos

Як гінеколог для підлітків проводить огляд?

Під час прийому лікарі дізнаються, чи живе дівчинка статевим життям, та залежно від того визначають, як проводити огляд.

Дівчатам, що не живуть статевим життям не проводять бімануального обстеження та огляду за допомогою дзеркал. Всі маніпуляції повинні робити за згодою дівчинки, попередньо попередивши. Якщо дівчинка добре емоційно налаштована та розуміє лікаря, то огляд не повинен залишати негативних емоцій.

"Пацієнтка може відмовитись від обстеження. Якщо дівчинка засмучена, бачу, що дитині ще потрібно підготуватись, то проводжу огляд вже на повторній консультації. Тому тут все індивідуально, залежить від того як себе поводить і почуває юна пацієнтка.

Якщо пацієнтка живе статевим, то краще проводити огляд, попередньо попередивши про це маму. Вона повинна знати, що дитина живе статевим життям, щоб розуміти – лікар мав право проводити огляд", – розповідає гінекологиня дитячого та підліткового віку Тетяна Юдіна.

Дівчатам, які не живуть статевим життям, проводять не трансвагінальне УЗД (спеціальний датчик вводиться у піхву), а трансабдомінальне (через передню черевну стінку при наповненому сечовому міхурі). Це не боляче, лише потребує випити достатню кількість води.

Дівчатам, які не живуть статевим життям, проводять не трансвагінальне УЗД, а трансабдомінальне (через передню черевну стінку при наповненому сечовому міхурі). Фото: macniak/depositphotos

Також дитячий гінеколог проводить огляд молочних залоз, незалежно від віку дівчинки. Адже мама не завжди розуміє, що з ними все добре: груди можуть бути збільшені і вказувати на передчасний статевий розвиток, що потребує подальшого плану дій від лікаря.

Що взяти з собою на першу зустріч з дитячим гінекологом? Потрібно взяти з собою звичайну пелюшку.

Можна принести спеціальний гінекологічний набір, в складі якого є пелюшка, рукавички, предметне скло (для дівчаток, які не живуть статевим життям).

Або ж набір з вагінальними дзеркалами – для дівчат, які живуть статевим життям.

Для дівчаток, які не ведуть статеве життя, заздалегідь перед ультразвуковим оглядом потрібно купити води. Бо для проведення трансабдомінального УЗД сечовий міхур повинен бути повним. Мами про це часто забувають, адже ходять вже на трансвагінальне УЗД, де пити воду попередньо не потрібно.

Що саме брати з собою – варто уточнити у лікаря.

Чим відрізняється дитячий гінеколог від дорослого?

"Завжди пояснюю мамам, що їхні дочки створені практично так само, як вони. Єдиною відмінністю може бути те, що дитина не живе статевим життям. А всі органи такі ж самі, і захворювання можуть бути ті ж таки, окрім інфекцій, що передаються статевим шляхом", – розповідає дитяча гінекологиня Тетяна Юдіна. ʼ

Статева система дівчаток така ж як і у дорослих. Єдиною відмінністю може бути те, що дитина не живе статевим життям. Фото: AtlasStudio/depositphotos

До 18 років потрапити на прийом можна лише до гінеколога дитячого та підліткового віку. Навіть якщо дівчинка живе статевим життям, дорослий жіночий лікар має право відмовити їй в огляді, адже вважається, що до 18 років цим повинен займатись саме дитячий гінеколог. Звісно, якщо настає вагітність, то дитячий гінеколог встановлює цей діагноз та направляє пацієнтку на спостереження в жіночу консультацію.

Іноді мами вважають, що гінеколог буде потрібен в майбутньому, а в дитинстві – це зайве. Та в майбутньому може назбиратись достатньо проблем, які краще пролікувати раніше у дитячого гінеколога.

"Це вульвовагініти (запальні захворювання зовнішніх і внутрішніх статевих органів), кісти яєчників, аномалії розвитку, передчасне статеве дозрівання, затримка статевого дозрівання, порушення менструального циклу. Мінімізувати ризики таких захворювань практично неможливо, а от лікувати – цілком", – додає гінекологиня.

Як підготуватись до першої консультації у дитячого гінеколога дітям та батькам?

"Багато в чому враження про перший візит до гінеколога залежать від лікаря та його поведінки. Якщо є така можливість, добре попередити лікаря, що це перше відвідування і попросити коментувати свої дії та пояснювати навіщо виконується певна процедура", – пояснює психологиня Анастасія Забела.

Раніше юридично було прийнято, що дитину оглядають в присутності батьків до 16 років. Зараз, якщо мама дає згоду, лікар може оглядати дитину з 14 років без присутності матері.

"Але краще, щоб мама була на огляді до 16 років – це юридичний захист лікаря також.

На консультацію з дівчинкою може прийти батько, опікун, старший брат чи сестра. В карті пацієнта лікар це зазначає, наприклад "дівчинка на прийомі зі старшою сестрою", – пояснює гінекологиня Тетяна Юдіна.

На консультацію з дівчинкою може прийти батько, опікун, старший брат чи сестра. Фото: IgorVetushko/depositphotos

Як батькам говорити з дитиною, яка перший раз іде до гінеколога?

На дівчинку, яка прийшла на огляд у гінеколога вперше, впливають багато психологічних факторів. Хвилювання викликається відсутність такого досвіду й незнанням того, що саме буде відбуватися в кабінеті лікаря.

Дорослим важливо проінформувати дитину про те, чого їй очікувати від огляду. Треба спробувати пояснити дитині, що статеві органи такі ж як усі інші та можуть хворіти також.

"Однією із головних тез, яка має прозвучати перед кабінетом лікаря, є те, що в будь-який момент можна попросити зупинитися. Якщо стало страшно, боляче, дискомфортно – про це варто говорити.

Ця теза перегукується із "правилами трусиків", де транслюється, що існують інтимні частини тіла, які ніхто не має права торкатися без дозволу, що твоє тіло належить тільки тобі й твоє "НІ" – означає ні, тобто інша людина має зупинитися", – консультує психологиня Анастасія Забела.

Важливо нагадати дитині, що ви поруч і готові підтримати її в будь-який момент, а гінеколог – такий же лікар як і всі інші.

Дорослим важливо проінформувати дитину про те, чого їй очікувати від огляду. Фото: AllaSerebrina/depositphotos

Як батькам спілкуватись з дитиною на "дорослі" теми?

Порадами ділиться психологиня та засновниця блогу про сексуальну освіту Анастасією Забела: Говоріть правду. Рано чи пізно дитина дізнається, що батьки сказали не правду й наступного разу піде шукати інформацію в інших джерелах.

Називайте речі своїми іменами. "Вульва", " "Вульва", " вагіна ", "пеніс" – цензурні й коректні слова для позначення статевих органів.

Пояснюйте зрозумілими словами. Використовуйте зрозумілу для віку дитини лексику, уникаючи вузькоспеціалізованих термінів.

Не ігноруйте питання. Якщо немає можливості поговорити зараз, то відкладіть розмову й обов’язково поверніться до теми пізніше.

Не висміюйте. Навіть безневинні, на перший погляд, жарти щодо питання, яке задала дитина, можуть стати причиною, чому наступного разу дитина не захоче говорити з батьками на схожі теми.

Не залякуйте. Це точно не допоможе підтримувати довірливі стосунки й вільно спілкуватися на теми, що стосуються сексуальної освіти.

Будьте обізнані самостійно. Пошукати додаткову інформацію, актуалізувати знання перед Пошукати додаткову інформацію, актуалізувати знання перед розмовою з дитиною також буде корисно.

Використовуйте додаткові ресурси. Книги, фільми, відео на YouTube можуть допомогти провести розмову чи донести важливу інформацію.

Що батьки повинні обговорити з дочкою?

Потрібно говорити з дівчинкою про менструації до їх появи.

Залежно від того як швидко дитина розвивається, можна вибрати оптимальний вік для такої розмови. Тут треба підходити індивідуально. Якщо мама бачить, що у дочки розвиваються вторинні статеві ознаки (почали рости груди, з’явилось волосся на тілі, дитина почала пахнути потом) – з цього моменту дитині потрібно починати розповідати про менструації.

Дівчинку потрібно поступово підготувати заздалегідь: в період статевого дозрівання розповідати, що слід одягати чисту білизну, використовувати антиперспірант, двічі на день підмиватись, що можна використовувати мило та пояснювати, що скоро у неї може вперше з’явитись кров на білизні. Коли дитина готова емоційно – то нормально ставитися до перших менструацій.

Дівчинку потрібно навчити вести менструальний календар. Фото: Mouse_family/depositphotos

"Дівчинку з перших днів менструацій потрібно навчити вести менструальний календар. Слід обов’язково відмічати перший день кожної менструації.

Менструальний цикл – це час від першого дня останньої менструації до першого дня наступної. Овуляція також рахується від першого дня менструацій. Знати час овуляції важливо, адже це період, в який у жінки існує найбільша ймовірність завагітніти", – наголошує гінекологиня дитячого та підліткового віку Тетяна Юдіна.

Також батьки повинні займатись статевим вихованням дівчинки: інтимні теми та тіло слід обговорювати з дитинства, адже в підлітковому віці починати вже пізно.

Що робити після першої консультації у дитячого гінеколога?

"Після відвідування лікаря, за умови, що дитина почувається добре, можна відсвяткувати цю маленьку подію тим, що викликає у неї позитивні емоції: прогулянка парком, відвідування кафе, улюблена страва на вечерю, подарунок тощо", – радить психологиня Анастасія Забела.

Приємні емоції після візиту підкріплять асоціацію про те, що відвідувати лікаря – це нормально і не страшно.

Приємні емоції після візиту підкріплять асоціацію про те, що відвідувати лікаря – це нормально і не страшно. Фото: yacobchuk1/depositphotos

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

Анна Бей, УП.Життя