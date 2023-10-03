Вчені виявили нові фактори, пов’язані з підвищеним ризиком самогубства – дослідження

Науковці встановили генетичний зв’язок між спробою самогубства і факторами, які впливають на фізичне та психологічне здоров’я.
Про це повідомляє MedicalXpress із посиланням на наукове дослідження, опубліковане у журналі American Journal of Psychiatry.
Серед цих чинників – імпульсивність, куріння, хронічний біль, СДУГ (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю), легеневі захворювання та хвороби серця.
Дослідження провели американські фахівці з Інституту психічного здоров’я Хантсмана, Медичної школи Ікана на горі Синай, Медичної школи Дюківського університету, Системи охорони здоров'я у справах ветеранів Дарема та Медичного центру Університету Вандербільта.
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Група вчених проаналізувала генетичні дані 22 різних груп населення з усього світу, зокрема людей різної етнічної приналежності.
Вони вивчили понад 43 тисячі задокументованих спроб самогубств та понад 915 тисяч випадків із генетичним збігом. На сьогодні це є найбільшим генетичним дослідженням самогубств.
"У психіатрії ми маємо багато крихітних генетичних ефектів, але коли ми враховуємо їх усі разом, починаємо бачити справжній сигнал генетичного ризику", – пояснює співавторка дослідження Анна Докерті.
Фахівці прослідкували збіги генетичних варіацій у людей зі спробами самогубства.
Результати показали, що поєднання генетичної схильності з іншими стресовими факторами – станом здоров’я, життєвими обставинами або травматичними подіями – можуть підвищувати ризик суїциду.
"Якщо ми зможемо використовувати генетичну інформацію, щоб схарактеризувати ризики для здоров’я тих, хто намагається вчинити самогубство, ми зможемо краще ідентифікувати тих пацієнтів, які потребують контакту з системою психіатричної допомоги", – каже Докерті.
За словами вченої, розуміння того, як самогубство пов’язане з іншими захворюваннями, має сприяти появі нових методів діагностики та лікування.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, як розпізнати суїцидальну поведінку в людини й куди звернутися, щоб їй допомогти.
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