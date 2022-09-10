Як розпізнати суїцидальну поведінку в людини і куди звернутися, щоб допомогти: пояснює МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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10 вересня 2022

Самогубство – друга найпоширеніша причина смерті серед людей віком 15-29 років. В Україні за 2021 рік щонайменше 5 914 громадян позбавили себе життя.

При цьому 87% із зареєстрованих випадків суїциду скоїли чоловіки, 13% – жінки, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя. 

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Протягом останніх років загальна кількість самогубств по Україні знижувалася. Однак серед дітей число таких випадків, навпаки, зростає, кажуть у МОЗ.

У відомстві озвучили поради, як розпізнати ознаки суїцидальної поведінки в оточуючих, щоб допомогти попередити трагічні наслідки.

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

Серед чинників, які можуть підсилювати суїцидальні думки:

  • попередня спроба самогубства або випадки самогубства серед родичів та близьких,
  • досвід важких життєвих подій, наприклад, фізичного або емоційного насильства,
  • раптові стресові події, зокрема припинення стосунків або втрата роботи,
  • надмірне вживання наркотичних препаратів або алкоголю,
  • відчуття ізоляції або брак соціальної підтримки,
  • гнів, образа на інших людей, часто через уявне або реальне погане поводження,
  • наявність психічного розладу у людини,
  • деякі хвороби, особливо з вираженим больовим синдромом, або інвалідність.

"Переважна більшість людей, які живуть із психічними розладами, не схильні до суїцидальної поведінки, та не всі люди, які скоїли самогубство, мали психічні розлади", – зауважують у МОЗ.

Які ознаки у поведінці людини мають насторожити?

Поведінка людини може сигналізувати про потенційну наявність суїцидальних нахилів. Зокрема, йдеться про:

  • появу тривожності, дратівливості, прояви конфліктної поведінки,
  • відстороненість, уникнення контактів з друзями та родиною,
  • часті перепади настрою,
  • поява ризикової поведінки,
  • зміни сну, брак енергії,
  • відмова від їжі або переїдання,
  • негативні репліки про себе,
  • репліки про неможливість виходу зі складної ситуації,
  • труднощі у подоланні щоденних проблем,
  • втрата інтересу до власної зовнішності,
  • спроби удавати веселість.

Крім того, іноді людина може не приховувати своїх намірів, ведучи розмови про смерть або самогубство; погрожувати заподіяти собі шкоду або вбити себе і навіть починати розробляти відповідний "план"; готувати або надсилати прощальні повідомлення; завершувати поточні справи, дарувати свої речі і навіть складати заповіт.

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Якщо ви стали свідком суїцидальної поведінки у близької або знайомої людини, намагайтеся не засуджувати її і не критикувати. Це може лише нашкодити.

Натомість у МОЗ радять дотримуватися щонайменше такого алгоритму дій:

  • спробуйте спонукати людину до розмови,
  • запитайте, для чого вона живе і чому хоче померти,
  • спробуйте поговорити про небайдужих їй людей, які піклуються про неї і яким вчинення суїциду може завдати болю,
  • заохочуйте людину шукати допомоги і просити про неї,
  • переконайтеся, що людина із суїцидальними думками не залишається наодинці і їй не загрожує небезпека.

При цьому варто уникати розмов про далеке майбутнє. Натомість слід допомогти зосередитися на тому, як прожити саме цей день, наголошують у відомстві.

Якщо ви помітили пряму загрозу життю та здоров'ю людини, зверніться за номером 103 або на "гарячу лінію" з попередження суїцидів та психологічної підтримки для ветеранів Lifeline Ukraine – 7333.

Також за номером 0 800 501 701 працює Всеукраїнський телефон довіри.

"Якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації з психічним здоров'ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним", – наголошують у МОЗ.

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