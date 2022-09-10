Як розпізнати суїцидальну поведінку в людини і куди звернутися, щоб допомогти: пояснює МОЗ

Самогубство – друга найпоширеніша причина смерті серед людей віком 15-29 років. В Україні за 2021 рік щонайменше 5 914 громадян позбавили себе життя.

При цьому 87% із зареєстрованих випадків суїциду скоїли чоловіки, 13% – жінки, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя.

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Протягом останніх років загальна кількість самогубств по Україні знижувалася. Однак серед дітей число таких випадків, навпаки, зростає, кажуть у МОЗ.

У відомстві озвучили поради, як розпізнати ознаки суїцидальної поведінки в оточуючих, щоб допомогти попередити трагічні наслідки.

Серед чинників, які можуть підсилювати суїцидальні думки:

попередня спроба самогубства або випадки самогубства серед родичів та близьких,

досвід важких життєвих подій, наприклад, фізичного або емоційного насильства,

раптові стресові події, зокрема припинення стосунків або втрата роботи,

надмірне вживання наркотичних препаратів або алкоголю,

відчуття ізоляції або брак соціальної підтримки,

гнів, образа на інших людей, часто через уявне або реальне погане поводження,

наявність психічного розладу у людини,

деякі хвороби, особливо з вираженим больовим синдромом, або інвалідність.

"Переважна більшість людей, які живуть із психічними розладами, не схильні до суїцидальної поведінки, та не всі люди, які скоїли самогубство, мали психічні розлади", – зауважують у МОЗ.

Які ознаки у поведінці людини мають насторожити?

Поведінка людини може сигналізувати про потенційну наявність суїцидальних нахилів. Зокрема, йдеться про:

появу тривожності, дратівливості, прояви конфліктної поведінки,

відстороненість, уникнення контактів з друзями та родиною,

часті перепади настрою,

поява ризикової поведінки,

зміни сну, брак енергії,

відмова від їжі або переїдання,

негативні репліки про себе,

репліки про неможливість виходу зі складної ситуації,

труднощі у подоланні щоденних проблем,

втрата інтересу до власної зовнішності,

спроби удавати веселість.

Крім того, іноді людина може не приховувати своїх намірів, ведучи розмови про смерть або самогубство; погрожувати заподіяти собі шкоду або вбити себе і навіть починати розробляти відповідний "план"; готувати або надсилати прощальні повідомлення; завершувати поточні справи, дарувати свої речі і навіть складати заповіт.

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Якщо ви стали свідком суїцидальної поведінки у близької або знайомої людини, намагайтеся не засуджувати її і не критикувати. Це може лише нашкодити.

Натомість у МОЗ радять дотримуватися щонайменше такого алгоритму дій:

спробуйте спонукати людину до розмови,

запитайте, для чого вона живе і чому хоче померти,

спробуйте поговорити про небайдужих їй людей, які піклуються про неї і яким вчинення суїциду може завдати болю,

заохочуйте людину шукати допомоги і просити про неї,

переконайтеся, що людина із суїцидальними думками не залишається наодинці і їй не загрожує небезпека.

При цьому варто уникати розмов про далеке майбутнє. Натомість слід допомогти зосередитися на тому, як прожити саме цей день, наголошують у відомстві.

Якщо ви помітили пряму загрозу життю та здоров'ю людини, зверніться за номером 103 або на "гарячу лінію" з попередження суїцидів та психологічної підтримки для ветеранів Lifeline Ukraine – 7333.

Також за номером 0 800 501 701 працює Всеукраїнський телефон довіри.

"Якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації з психічним здоров'ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним", – наголошують у МОЗ.