Вчені навчилися визначати вік клітин ока на молекулярному рівні за допомогою ШІ – дослідження

Вчені розробили новий інструмент для визначення віку клітин ока без забору тканини. Це може зробити лікування офтальмологічних хвороб більш персоналізованим.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Cell.

Група вчених під керівництвом дослідників зі Стенфордського університету зробила аналіз очної рідини.

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У ній виявили близько 6 тисяч білків, які можна простежити до клітин. 26 з них пов’язані зі старінням очей.

Це вдалося зробити за допомогою штучного інтелекту. Його навчали на основі даних про очну рідину 46 здорових людей різного віку.

У наступних тестах ШІ зміг визначити вік людини за її очною рідиною з похибкою у кілька років.

Потім вчені простежили, що захворювання очей можуть прискорювати старіння клітин. Аналіз провели на очній рідині 62 людей з різними офтальмологічними захворюваннями. Певні білки показали, що в них вищий рівень старіння.

Вік клітин очей у пацієнтів з ранньою стадією діабетичної ретинопатії – пошкодження клітин сітківки через зменшення кровопостачання – був на 12 років більше, аніж у здорових людей.

Очам пацієнтів з увеїтом – запаленням середньої оболонки ока – хвороба "додала" майже 30 років.

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Науковці відстежили уражені білки до РНК (рибонуклеїнової кислоти) та відділили клітини, відповідальні за захворювання. Виявилося, що не завжди лікування спрямовувалося саме на них.

"На молекулярному рівні пацієнти мають різні прояви навіть при одній і тій же хворобі. Маючи молекулярний відбиток, який ми розробили, можна було б підібрати ліки, які підходять для окремого пацієнта", – каже співавтор дослідження Вініт Махаджан.

Цей метод може розв'язати проблему вивчення очних захворювань, адже взяття зразків тканин з ока може дуже нашкодити.

Крім того, дослідники вважають, що їхнє відкриття здатне працювати й з іншими типами біологічних рідин.

"Це так, ніби ми тримаємо ці живі клітини в руках і розглядаємо їх через збільшувальне скло.

Ми знайомимося з нашими пацієнтами ближче – на молекулярному рівні, що уможливить точнішу діагностику та більш обґрунтовані клінічні випробування", – пояснює Махаджан.

Нагадаємо, раніше дослідження показало, що ШІ може бути надійним інструментом для діагностики раку шкіри.